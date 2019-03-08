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МВД Украины ответило на обвинения СБУ словами о колдунах
В МВД Украины заявили, что не могли знать о тайной операции СБУ, поскольку среди штатных сотрудников министерства нет «колдунов, мольфаров и экстрасенсов». Ранее СБУ обвинило МВД в дискредитации
Фото: Sergii Kharchenko / Zuma\ ТАСС

Служба безопасности Украины (СБУ) не предупредила МВД страны об оперативных мероприятиях, которые проводились в здании, где расположен офис кандидата в президенты Владимира Зеленского, сообщили в министерстве.

«К сожалению, у МВД нет штатных должностей колдунов, мольфаров и экстрасенсов, которые бы заранее сообщали сотрудников полиции о том, что <…> СБУ проводит по решению суда тайные негласные следственно-розыскные действия», — говорится в сообщении.

В МВД рассказали, что 4 марта в дежурную часть киевского отделения полиции поступило сообщение о группе неизвестных, которые совершали «подозрительные действия» на крыше дома по адресу ул. Белорусская, 26. Там, в частности, расположен офис Зеленского. Прибывшие на место сотрудники нашли на крыше и чердаке аппаратуру для прослушки.

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Позже в СБУ заявили, что оборудование разместили сотрудники ведомства. Это сделали в рамках оперативно-технических мероприятий, которые не имеют отношения к Зеленскому, объяснили в Службе безопасности Украины. Речь идет о подозреваемом в государственной измене и, сообщив об операции, МВД допустило утечку информации и нанесло ущерб национальным интересам Украины, считают в ведомстве.​ В СБУ также обвинили МВД в намеренной дискредитации путем распространения ложной информации о прослушке Зеленского.

МВД в ответ посоветовало СБУ проверить «качество выполнения» задач сотрудниками ведомства, чтобы в будущем подобные операции не могли быть замечены «обычными охранниками или другими внимательными наблюдателями прямо из окон соседнего окна».

«Ведь это может быть прямой угрозой национальной безопасности государства», — добавили в МВД, подчеркнув, что защиту нацбезопасности обеспечивает СБУ.

Автор: Константин Нагаев
Теги: Служба безопасности Украины
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