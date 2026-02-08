 Перейти к основному контенту
Мелони назвала «врагами Италии» протестующих против Олимпиады в Милане

Премьер Италии назвала протестующих против Олимпиады «врагами» страны
Сюжет
Олимпиада-2026
Джорджа Мелони резко раскритиковала протестующих в Милане. По словам премьера Италии, они «враги Италии». Сами демонстранты недовольны искусственным снегом на Играх и ростом стоимости жизни в городе
Фото: Claudia Greco / Reuters
Фото: Claudia Greco / Reuters

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони в своем аккаунте в Instagram (принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской организацией и запрещена) написала, что демонстранты, выступающие против Олимпиады, являются «врагами Италии». Она также опубликовала видео с протестами в Милане.

«Тысячи и тысячи итальянцев в эти дни трудятся, чтобы все задуманное получилось во время Олимпиады. Многие делают это добровольно, потому что хотят, чтобы их народ выглядел достойно <...> Но есть они: враги Италии и итальянцев, которые выступают «против Олимпиады», кадры с которыми облетели половину мира», — написала Мелони.

Премьер выразила солидарность с правоохранительными органами, борющимися с протестами, с Миланом и всем тем, чья работа «сорвана этими бандами преступников».

Протесты в Милане начались на следующий день после открытия Олимпийских игр-2026. Люди, вышедшие на улицу, критикуют Игры за использование искусственного снега, вырубку деревьев и рост стоимости жизни в Милане.

Мелони назвала «врагами Италии» протестующих против Олимпиады в Милане
Video

Протестующие также заявили, что инфраструктура Игр наносит ущерб горным экосистемам, а город превращается в туристический центр в ущерб местным жителям. На плакатах участников были лозунги «Давайте вернем город, освободим горы!» и «Олимпиада меня высушивает». Критике подверглось также присутствие сотрудников Иммиграционной и таможенной службы (ICE) США в американской делегации, которую возглавил вице-президент США Джей Ди Вэнс.

Politico рассказало о «больших планах» властей США на Олимпиаду-2026
Политика
Фото:Lisi Niesner / Reuters

Посол США в Италии Тильман Фертитта объяснил их присутствие работой по сбору информации о транснациональной преступности, а не обеспечением безопасности Вэнса.

