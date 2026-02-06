 Перейти к основному контенту
Олимпиада-2026⁠,
Politico рассказало о «больших планах» властей США на Олимпиаду-2026

Сюжет
Олимпиада-2026
Белый дом хочет использовать Олимпийские игры для продвижения Вашингтона как лидера в международном спорте. При этом Politico пишет, что из-за политики Трампа победа над США станет вопросом принципа для его соперников
Фото: Lisi Niesner / Reuters
У администрации президента США Дональда Трампа большие планы на зимнюю Олимпиаду-2026. Белый дом надеется продвинуть Штаты как глобального лидера в международном спорте. Об этом сообщило Politico со ссылкой на служебную записку Госдепартамента США.

Посредством Олимпиады Вашингтон хотел бы придать импульс тому, что Белый дом называет «десятилетием спорта в Америке». В его рамках в Штатах летом пройдет чемпионат мира по футболу, в 2028 году — летние Олимпийские и Паралимпийские игры.

Однако, как пишет Politico, склонность американской администрации к конфронтации может усложнить ситуацию. Самого Трампа на церемонии открытия Олимпиады не будет. Вместо него американскую делегацию возглавил вице-президент Джей Ди Вэнс, известный своей критической позицией по отношению к европейским лидерам. Кроме того, на Играх будут работать агенты службы иммиграционного и таможенного контроля США, что уже успело вызвать волну возмущения в Италии.

Corriere рассказала о кортеже Вэнса из 45 машин и 300 охранниках в Италии
Политика
Фото:Francesco Enriquez / Reuters

Журналисты отмечают, что угрозы аннексии Гренландии, тарифная политика и выпады Трампа  в адрес союзников сделали для соперников победу над американцами не просто спортивным достижением, а вопросом принципа.

«Это вопрос жизни и смерти. Если это полуфинал и мы играем против Соединенных Штатов, это уже не просто игра, это приобретает глубокий смысл», — заявил бывший депутат парламента Канады от Новой демократической партии Чарли Ангус.

Экс-парламентарий добавил, что из-за выпадов Трампа ездить на международные соревнования и делать вид, «будто бы мы одна большая дружная семья», больше не получается.

Кто из россиян выступит на Олимпийских играх 2026 года
Спорт
Петр Гуменник и&nbsp;Аделия Петросян

XXV зимние Олимпийские игры пройдут в Италии с 6 по 22 февраля. Их столицами станут Милан и Кортина-д’Ампеццо, однако соревнования будут проходить не только там. Церемония открытия Олимпиады состоится сегодня.

