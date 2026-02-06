Politico рассказало о «больших планах» властей США на Олимпиаду-2026
У администрации президента США Дональда Трампа большие планы на зимнюю Олимпиаду-2026. Белый дом надеется продвинуть Штаты как глобального лидера в международном спорте. Об этом сообщило Politico со ссылкой на служебную записку Госдепартамента США.
Посредством Олимпиады Вашингтон хотел бы придать импульс тому, что Белый дом называет «десятилетием спорта в Америке». В его рамках в Штатах летом пройдет чемпионат мира по футболу, в 2028 году — летние Олимпийские и Паралимпийские игры.
Однако, как пишет Politico, склонность американской администрации к конфронтации может усложнить ситуацию. Самого Трампа на церемонии открытия Олимпиады не будет. Вместо него американскую делегацию возглавил вице-президент Джей Ди Вэнс, известный своей критической позицией по отношению к европейским лидерам. Кроме того, на Играх будут работать агенты службы иммиграционного и таможенного контроля США, что уже успело вызвать волну возмущения в Италии.
Журналисты отмечают, что угрозы аннексии Гренландии, тарифная политика и выпады Трампа в адрес союзников сделали для соперников победу над американцами не просто спортивным достижением, а вопросом принципа.
«Это вопрос жизни и смерти. Если это полуфинал и мы играем против Соединенных Штатов, это уже не просто игра, это приобретает глубокий смысл», — заявил бывший депутат парламента Канады от Новой демократической партии Чарли Ангус.
Экс-парламентарий добавил, что из-за выпадов Трампа ездить на международные соревнования и делать вид, «будто бы мы одна большая дружная семья», больше не получается.
XXV зимние Олимпийские игры пройдут в Италии с 6 по 22 февраля. Их столицами станут Милан и Кортина-д’Ампеццо, однако соревнования будут проходить не только там. Церемония открытия Олимпиады состоится сегодня.
