МИД Британии рассказал, когда запретит услуги перевозчикам СПГ из России

Британия запретит оказывать услуги перевозчикам СПГ из России в конце 2026 года

Запрет начнет действовать в 2026 году и полностью вступит в силу к его завершению. Импорт российского сжиженного природного газа в Британию ограничен с 2023-го

Великобритания введет запрет на оказание морских услуг перевозчикам российского сжиженного природного газа (СПГ) в конце 2026 года. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел страны Стивен Даути.

«В ноябре 2025 года я объявил о нашем намерении ввести запрет на оказание морских услуг в отношении российского сжиженного природного газа (СПГ), чтоб закрыть доступ к британским услугам, которые способствуют этим экспортным поставкам по всему миру. Эта мера будет введена в текущем году и вступит в полную силу в конце года», — сказано в письменном ответе Даути на вопрос депутата Палаты общин от Шотландской национальной партии Криса Лоу, который опубликован на сайте британского парламента.

Замглавы МИД добавил, что Великобритания в 2023 году запретила импорт российского сжиженного природного газа. Кроме того, Лондон ввел санкции против 16 судов, перевозящих газ, а также проекта «Арктик СПГ-2» и СПГ-терминала Beihai в Китае.

Евросоюз с начала 2027 года введет полный запрет на поставки сжиженного природного газа из России. Кроме того, с ноября следующего года ЕС запретит импорт трубопроводного газа. В эти сроки завершится переходный период для действующих контрактов.

Страны ЕС перед разрешением поставки будут обязаны проверять, где был произведен газ. За нарушения предусмотрены штрафы. В случае объявления ЧС и серьезной угрозы безопасности поставок в одной или нескольких странах блока, Еврокомиссия может приостановить запрет на поставки российского газа на срок до четырех недель.

Москва считает санкции незаконными. В Кремле отмечали, что российская экономика выработала к ним «определенный иммунитет» и продолжает функционировать.