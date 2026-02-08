 Перейти к основному контенту
Падение режима Асада⁠,
0

Atlantic рассказал, что Асад перед свержением был «одержим видеоиграми»

Atlantic: Асад перед свержением был отстранен и одержим видеоиграми
Сюжет
Падение режима Асада
Несколько стран предлагали экс-президенту Сирии помощь перед падением режима, но он не воспользовался этим. Даже в последние дни он не отвечал на предложения о сделках, пишет журнал
Сирийцы топчут плакат с изображением Башара Асада &nbsp;
Сирийцы топчут плакат с изображением Башара Асада   (Фото: John Wreford / Keystone Press Agency / Global Look Press )

Бывший президент Сирии Башар Асад за последние несколько лет перед падением режима был «отстранен и одержим видеоиграми», пишет The Atlantic со ссылкой на офицеров его дворца в Дамаске.

Ни одна из стран региона не хотела падения режима Асада, и несколько из них предлагали ему помощь, но он не воспользовался этими предложениями, сообщает журнал. Даже в последние дни министры иностранных дел звонили, предлагая сделки, но бывший сирийский лидер не отвечал. Издание не исключает, что он был «разгневан» предположением, что ему придется лишиться власти.

Многие сирийцы сочли бегство Асада предательством и убеждены, что он несет единоличную ответственность за произошедшее. «До сих пор можно найти людей, которые верят в Муаммара Каддафи, которые верят в Саддама Хусейна, — сказал сирийский журналист Ибрагим Хамиди. — Сейчас никто не верит в Башара Асада, даже его брат».

Умер сбежавший из Сирии дядя Башара Асада
Общество
Рифат Асад

Еще во время гражданской войны в Сирии вряд ли кто-то ожидал, что режим Асад выживет, пишет издание. К концу 2017 года Асад одержал победу в войне. Он контролировал крупные города, а оппозиция ограничивалась северо-западной провинцией Идлиб, где нынешний президент Ахмед аль-Шараа стал ведущей фигурой.

По мнению многих сирийцев, именно в тот обманчивый момент победы все пошло наперекосяк. Асад, похоже, не понимал, что его триумф был пустым: значительная часть его страны была превращена в руины, экономика практически разрушена, а санкции, введенные США и Европой, еще больше усугубляли ситуацию, указывает The Atlantic.

В декабре 2024 года был свергнут режим Асада, президент бежал в Россию, где получил убежище. К власти пришла вооруженная оппозиция, страной в переходный период руководит аль-Шараа. Российский МИД подтверждал, что Асад находится в России и в безопасности.

Осенью прошлого года Zeit писала, что Асад вместе с семьей живет в Москва-Сити и проводит часы за онлайн-играми.

По данным Reuters, экс-президент перед бегством из Сирии успел вывезти $500 тыс. наличными, ценности, документы, ноутбуки и жесткие диски с секретной информацией на арендованном джете Embraer.

