Британский регулятор счел сексистской статью Кларксона о Меган Маркл

В материале, который вышел в декабре прошлого года, Кларксон заявил о ненависти к Меган Маркл и желании увидеть ее публичное унижение. Регулятор посчитал, что текст «содержал уничижительные и предвзятые ссылки на пол герцогини»

Джереми Кларксон (Фото: Jeff J Mitchell / Getty Images)

Британский регулятор прессы (Independent Press Standards Organisation, IPSO) признал сексистскими выражения, которые использовал журналист Джереми Кларксон (ведущий программы Top Gear и «Кто хочет стать миллионером?») в своей колонке для газеты The Sun о герцогине Сассекской, супруге принца Гарри Меган Маркл.

«IPSO постановила, что колонка, опубликованная The Sun о герцоге и герцогине Сассекских, содержала уничижительные и предвзятые ссылки на пол герцогини в нарушение Кодекса практики редакторов», — говорится в сообщении регулятора. В IPSO уточнили, что получили более 25 тыс. жалоб на данную статью.

Газете предписано опубликовать краткое изложение выводов IPSO на первой странице издания и в интернете.

Материал вышел в декабре прошлого года, его удалили через несколько дней после публикации. В тексте Кларксон написал, что ненавидит Маркл «на клеточном уровне», что она через «яркие обещания в постели» влияет на своего мужа и что журналист мечтает о моменте, когда герцогиню «проведут голой по улицам всех городов Великобритании и толпа людей бросала бы в нее экскременты и скандировала: «Позор!». Позднее Кларксон заявил, что сделал плохую отсылку на сцену из сериала «Игра престолов», и сказал, что «глубоко сожалеет».

«Я в ужасе от того, что причинил столько боли, и я буду осторожнее в будущем», — пообещал он. Кларксон также написал Маркл и принцу Гарри письмо с извинениями, но те не приняли их.

IPSO отметила, что утверждение о получении Маркл власти «через сексуальное влияние на своего мужа» является ссылкой на стереотип об использовании женщинами своей сексуальности для подобных целей; сравнение герцогини с серийной убийцей Роуз Уэст служило созданию «специфически женского негативного образца для подражания»; также регулятор обратил внимание и на мечты Кларксона о публичном унижении Маркл. Все эти высказывания в целом стали нарушением Кодекса практики редакторов, считают в IPSO.

При этом организация отвергла жалобы на то, что в статье также присутствовала дискриминация по расовому признаку (мать Маркл — афроамериканка).