Танки не смогут передвигаться из одной страны в другую, если они тяжелее, чем позволяют местные правила дорожного движения. В частности, им пришлось бы сделать крюк, в противном случае важный мост мог бы рухнуть, пишет журнал

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Государства ЕС, несмотря на миллиардные инвестиции, не способны быстро перебросить большое количество войск и тяжелой техники внутри Европы, пишет Der Spiegel со ссылкой на специальный доклад Европейской счетной палаты.

Утвержденный в ноябре 2022 года План действий по военной мобильности, согласно отчету, провалился. Комиссия ЕС перед его разработкой не провела тщательную оценку потребностей и финансирования, считают в Счетной палате. В результате бюджет, который и без того был «довольно маленьким» (€1,7 млрд), уже к концу 2023 года опустел. И дефицит финансирования будет наблюдаться до конца 2027 года, говорится в документе.

Как следует из доклада палаты, проекты для финансирования ЕС отбирались «до того, как были определены наиболее неотложные приоритеты», а также «не всегда финансировались в наиболее стратегически важных местах и без учета общей ситуации».

Издание обращает внимание и на бюрократические препятствия: так, танки не смогут передвигаться из одной страны ЕС в другую, если они тяжелее, чем позволяют местные правила дорожного движения. В частности, тяжелой технике пришлось бы сделать крюк по пути в другую страну Евросоюза, поскольку в противном случае важный мост мог бы обрушиться.

Кроме того, по словам президента палаты Тони Мерфи, одна из «стратегически важных дорог ЕС» не получила должного финансирования. Он связал проблемы с тем, что основная ответственность за национальную оборону лежит на странах ЕС, а не на Брюсселе. «Не только нам, но и странам-членам было сложно разобраться, кто чем занимается и к кому обращаться», — пояснил Мерфи.

Летом 2024 года Bild и Spiegel опубликовали оперативный план Германии на случай войны. В случае обострения обстановки на восточном фланге НАТО из Нидерландов, Бельгии и ФРГ планируется перебросить 800 тыс. военнослужащих в течение нескольких месяцев и 200 тыс. единиц техники. Ключевую роль в этом будет играть автомагистраль А2 (она тянется от города Оберхаузен в федеральной земле Северный Рейн — Вестфалия до кольцевой автодороги Берлина), писали издания. Главной задачей Германии называлось обеспечение развертывания и снабжения топливом, продовольствием и медикаментами натовских войск.

Немецкий министр обороны Борис Писториус говорил, что страна должна быть готова к возможной войне к 2029 году.

У России нет «никаких резонов, никакого интереса — ни геополитического интереса, ни экономического, ни политического, ни военного» воевать со странами НАТО, утверждал президент Владимир Путин.