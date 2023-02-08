Российский дипломат ответил на слова Писториуса про «мир без Путина»
Слова немецкого министра обороны Бориса Писториуса о «лучшем мире» без российского президента Владимира Путина были агрессивным выпадом и признаком осознания Европой своего безвыходного положения, заявил глава делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов, передает ТАСС.
«Соответствующие выводы в нашей стране будут сделаны. Авторам подобных недостойных заявлений следует хорошо подумать об их возможных последствиях. Мир без министров, сквернословящих в духе Бориса Писториуса, был бы однозначно чище», — добавил дипломат.
Писториус сделал свое заявление в интервью газете Bild накануне, которое вышло во время его визита в Киев. «Без колебаний и без компромиссов — мир без Путина был бы лучше», — считает он. Немецкий министр подтвердил, что Германия продолжит поддерживать Украину, а говоря о перспективе возвращения ВСУ Донбасса и Крыма, назвал эту тему сложной и «взглядом в хрустальный шар».
С упреками в адрес Путина ранее выступали и другие политики западных стран. В марте прошлого года президент США Джо Байден назвал президента России «смертоносным диктатором» и «чистейшим бандитом», а затем — «военным преступником». В Кремле назвали оценки такого рода «личными оскорблениями». Представитель российского президента Дмитрий Песков посчитал, что к подобным «агрессивным высказываниям» приводит «раздражительность», «утомляемость» и «забывчивость» американского лидера.