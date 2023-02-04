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Германия перенаправит «зеленые» субсидии на производство оружия

Bloomberg: в ФРГ обсуждают перенаправление выделенных на отказ от угля средств на оборону
Средства, предназначенные на проекты по отказу от угля, могут направить на финансирование обороны. В декабре канцлер ФРГ Олаф Шольц признал дефицит боеприпасов в бундесвере

Власти Германии рассматривают возможность перенаправить субсидии, выделенные на закрытие угольных электростанций, на военные нужды «с целью помочь производителям оборонной продукции построить новые производственные объекты», сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

По словам собеседников, федеральное правительство обсуждает с региональными властями вопросы обеспечения вооруженных сил Германии большим количеством оружия и боеприпасов, а также создание рабочих мест в регионах, на которых сильнее сказался отказ от угля.

Как пишет Bloomberg, вооруженные силы Германии уже несколько лет испытывают проблемы из-за устаревшего и частично неисправного оборудования. В декабре 2022 года канцлер Олаф Шольц сообщал о дефиците боеприпасов в бундесвере.

После начала российской военной операции на Украине в феврале прошлого года власти выделили €100 млрд ($109 млрд) на модернизацию армии, напоминает агентство. Однако в Институте экономики ФРГ считают, что несмотря на это, Германии в ближайшее время не удастся достигнуть установленного НАТО целевого показателя по расходам на оборону, который составляет 2% от ВВП. По оценке Североатлантического альянса, в 2022 году Германия тратила на оборону 1,44% (в 2014 году — чуть больше 1%).

Минувшим летом в Германии возобновили работу две угольные электростанции в условиях газового кризиса. Несмотря на это, заявляла спецуполномоченной правительства ФРГ по климату Дженнифер Морган, власти не отказываются от плана по постепенному у от угля как источника энергии к 2030 году.

В октябре энергетическая компания RWE объявила о подписании соглашения с правительством Германии о закрытии всех действующих угольных электростанций компании к этому сроку. В декабре бундестаг принял закон, по которому использование бурого угля для выработки электроэнергии в федеральной земле Северный Рейн — Вестфалия прекратят не в 2038 году, как планировалось до этого, а на восемь лет раньше.

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