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США исключили Лепса из санкций, введенных из-за «связи с мафией»

Минфин США исключил из санкционного списка SDN Лепса и Белобрысого
Лепс вместе с криминальным авторитетом Вадиком Белым попал под санкции США в 2013 году, Минфин США утверждал, что артист имел связи с вором в законе. В 2020 году Вадик Белый умер на Кипре
Григорий Лепс
Григорий Лепс (Фото: Комсомольская правда / Global Look Press)

Минфин США опубликовал сообщение об исключении из санкционного списка SDN певца Григория Лепса и покойного вора в законе Владислава Леонтьева (Вадик Белый, Белобрысый).

РБК обратился за комментарием к представителю Григория Лепса.

Григорий Лепс попал под санкции США в 2013 году. Власти США заподозрили артиста в связях с преступной группировкой «Братский круг», возглавляемой вором в законе Владиславом Леонтьевым. Как объяснял американский Минфин, по данным США, Лепс действовал «в интересах или от имени Владислава Леонтьева, перевозя деньги от его имени».

Пресс-секретарь артиста Майя Серикова называла эти претензии абсурдными. «Он живет в центре Москвы. Он никуда не переезжал и не собирался. Он послушный гражданин Российской Федерации. Также он не имеет никакой недвижимости в Америке, никаких счетов в Америке. Это все придумано... Он сам хотел бы понять, на чем основаны эти обвинения, но после них американцы вообще должны выкопать Фрэнка Синатру и посадить его в тюрьму — это было бы так же абсурдно», — говорила она.

Артист прокомментировал санкции в 2013 году следующим образом: «Если руководство Министерства финансов США считает, что я преступник, то пусть тогда выкопает Фрэнка Синатру и его еще посадит в тюрьму — это так же абсурдно, как и обвинения против меня».

В ноябре 2013 года на сайте Белого дома появилась петиция, авторы которой призывали «предоставить доказательства причастности Григория Лепса к преступной группе или снять санкции и принести извинения». В ответ на это администрация Барака Обамы сообщила, что Лепс имеет право оспорить введение санкций, доказав свою невиновность.

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Преступный авторитет Владислав Леонтьев (Вадик Белый) покинул Россию в начале нулевых, некоторое время проживал в Объединенных Арабских Эмиратах. В декабре 2020 год издание «Прайм Крайм» сообщило, что он умер от инсульта на Кипре.

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Теги
Георгий Тадтаев Георгий Тадтаев, Анастасия Серова Анастасия Серова
Григорий Лепс американские санкции
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