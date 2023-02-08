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Русскую выставку в «маленькой Украине» в Нью-Йорке вернули после протеста

Русскую выставку о ВХУТЕМАСе в «маленькой Украине» в Нью-Йорке вернули после протестов

В Нью-Йорке после отмены возобновлена архитектурная выставка «ВХУТЕМАС: лаборатория авангарда, 1920-1930» в частном учебном заведении Cooper Union в районе Ист-Виллидж, где располагается так называемая «маленькая Украина» — район, населенный выходцами из этой страны. Об этом сообщает The New York Times (NYT).

Выставка должна была открыться еще 25 января. Однако Cooper Union после появления письма с протестом от преподавателей и студентов принял решение не проводить ее.

Подготовку выставки в течение трех лет вели студенты под руководством архитектора Анны Боковой, чтобы показать, «как Россия может сравниться с Баухаусом» — немецкой школой, которая обозначила основные принципы архитектуры XX века.

Высшие художественно-технические мастерские (ВХУТЕМАС) — это первое в Советской России образовательное учреждение, где готовили творческие кадры и где зародилось дизайнерское образование в стране.

Перенос выставки в академической среде восприняли неоднозначно. Появилось письмо, в котором преподаватели и студенты выступили против отмены мероприятия.

За четыре дня до отмены выставки на сайте Archinect было опубликовано эссе профессора истории науки Нью-Йоркского университета Педера Анкера, в котором он пишет, что Cooper Union следует закрыть выставку и приостановить курс по советской и российской архитектуре. «Русские приспешники в Нью-Йорке делают все возможное, чтобы их нация блистала как убежище высоколобой культуры», — написал профессор. «Это называется мягкая сила», — добавил он. В заявлении исполняющей обязанности декана Cooper Union на сайте школы говорится, что, с одной стороны, важно проявить солидарность с Украиной и украинским сообществом, а с другой — ВХУТЕМАС был «первой серьезной попыткой демократизировать дизайнерское образование» и «универсальные методы обучения» заведения были основаны на научных открытиях и художественных экспериментах. ВХУТЕМАС был расформирован в 1930-е. 

Материал дополняется. 

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