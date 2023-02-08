Клинтон обещал Ельцину тесное сотрудничество России и США

Клинтон в первом разговоре с Ельциным в 1993 году обещал ему поддерживать в России демократические реформы и оказывать экономическую помощь. В том же году глава Госдепа США предупреждал о риске конфликта между Москвой и Киевом

Билл Клинтон (Фото: Ralph Alswang / White House via CNP / AdMedia / Global Look Press)

В первом телефонном звонке между американским президентом Биллом Клинтоном (с 1993 по 2001-й) и его российским коллегой Борисом Ельциным (с 1991 по 1999-й) говорилось о намерении Вашингтона наладить «тесное сотрудничество» с Москвой, следует из документов, опубликованных Национальным архив США.

«Я полон решимости, что вместе мы сможем создать максимально тесное американско-российское партнерство», — сказал Клинтон Ельцину.

Он также заявил, что Соединенные Штаты «полны решимости сделать все возможное, чтобы помочь демократическим реформам в России добиться успеха» и сделать «экономическую помощь [со стороны США] настолько выгодной, насколько это возможно».

Кроме того, архив рассекретил письмо госсекретаря Лоуресна Иглбергера (с 1992 по 1993 год) к своему преемнику, Уоррену Кристоферу. В документе Иглбергер предупредил, что в будущем мир войдет в эпоху «революционных преобразований», что в том числе связано с появлением независимых государств на месте СССР.

Глава Госдепартамента отметил, что в связи с этим возможны вооруженные конфликты между Россией и бывшими советскими республиками. «С Украиной не самая вероятная, но, безусловно, самая опасная возможность [конфликта]», — писал он.

Ранее Вашингтон рассекретил документы об общении между Ельциным и предшественником Клинтона, Джорджем Бушем-старшим. Российский президент в беседах с американским говорил, что у России нет «имперских амбиций». Ельцин, в частности, отмечал хорошие отношения с Украиной и ее президентом Леонидом Кравчуком. Однако страна, как говорил российский лидер, была «главным дестабилизирующим фактором», поскольку на Кравчука оказывалось давление со стороны националистических групп в парламенте.