Клинтон обещал Ельцину тесное сотрудничество России и США

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Все о банках на одном сайте
Лента новостей
Курс евро на 8 февраля
EUR ЦБ: 75,91 (-0,13) Инвестиции, 07 фев, 15:53 Курс доллара на 8 февраля
USD ЦБ: 70,89 (+0,29) Инвестиции, 07 фев, 15:53
В Думу внесли закон о наказании за дискредитацию военных добровольцев Политика, 04:13
Россияне стали больше покупать и меньше тратить на январских распродажах Общество, 04:00
Глава Минобороны ФРГ Писториус заявил, что «мир без Путина был бы лучше» Политика, 03:52
Глава СНБО Украины призвал наносить удары по объектам в России Политика, 03:34
Клинтон обещал Ельцину тесное сотрудничество России и США Политика, 03:33
Остин пытался созвониться со своим коллегой из КНР после сбития аэростата Политика, 03:14
В Чечне представили дизайн медали героя республики Политика, 02:41
Нетворкинг: как заводить полезные знакомства
За 5 дней вы научитесь производить нужное впечатление и извлекать пользу из новых контактов
Прокачать навык
Дефицит торгового баланса США приблизился к $1 трлн Экономика, 02:30
Microsoft запустил поисковик с искусственным интеллектом Технологии и медиа, 02:23
Китай обогнал США по числу пусковых установок для баллистических ракет Политика, 01:42
Небензя назвал условие для завершения конфликта на Украине Политика, 01:29
Эксперты оценили угрозу от сдвига Аравийской плиты при землетрясении Общество, 00:56
«Федор не входит в топ-5». Почему Емельяненко никогда не выступал в UFC Спорт, 00:30
Глава администрации сообщил о «прилете» в центре Харькова после обстрела Политика, 00:27
Политика ,  
0 

Клинтон обещал Ельцину тесное сотрудничество России и США

Национальный архив США: Клинтон обещал Ельцину тесное сотрудничество России и США
Клинтон в первом разговоре с Ельциным в 1993 году обещал ему поддерживать в России демократические реформы и оказывать экономическую помощь. В том же году глава Госдепа США предупреждал о риске конфликта между Москвой и Киевом
Билл Клинтон
Билл Клинтон (Фото: Ralph Alswang / White House via CNP / AdMedia / Global Look Press)

В первом телефонном звонке между американским президентом Биллом Клинтоном (с 1993 по 2001-й) и его российским коллегой Борисом Ельциным (с 1991 по 1999-й) говорилось о намерении Вашингтона наладить «тесное сотрудничество» с Москвой, следует из документов, опубликованных Национальным архив США.

«Я полон решимости, что вместе мы сможем создать максимально тесное американско-российское партнерство», — сказал Клинтон Ельцину.

Он также заявил, что Соединенные Штаты «полны решимости сделать все возможное, чтобы помочь демократическим реформам в России добиться успеха» и сделать «экономическую помощь [со стороны США] настолько выгодной, насколько это возможно».

Кроме того, архив рассекретил письмо госсекретаря Лоуресна Иглбергера (с 1992 по 1993 год) к своему преемнику, Уоррену Кристоферу. В документе Иглбергер предупредил, что в будущем мир войдет в эпоху «революционных преобразований», что в том числе связано с появлением независимых государств на месте СССР.

Глава Госдепартамента отметил, что в связи с этим возможны вооруженные конфликты между Россией и бывшими советскими республиками. «С Украиной не самая вероятная, но, безусловно, самая опасная возможность [конфликта]», — писал он.

Ранее Вашингтон рассекретил документы об общении между Ельциным и предшественником Клинтона, Джорджем Бушем-старшим. Российский президент в беседах с американским говорил, что у России нет «имперских амбиций». Ельцин, в частности, отмечал хорошие отношения с Украиной и ее президентом Леонидом Кравчуком. Однако страна, как говорил российский лидер, была «главным дестабилизирующим фактором», поскольку на Кравчука оказывалось давление со стороны националистических групп в парламенте.

Читайте на РБК Pro
Ваша компания на деле уже принадлежит кредиторам. Что на это указывает
Под крыло: почему государство может стать в России главным работодателем
Выручка Apple упала впервые за четыре года. Стоит ли покупать ее акции
«Мой опыт поможет всем»: пять фраз, которые выдают коучей-шарлатанов
Авторы
Теги
Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Билл Клинтон Борис Ельцин
Материалы по теме
Ельцин в разговорах с Бушем называл Украину «дестабилизирующим фактором»
Политика
Клинтон вспомнил о разговорах с Ельциным о расширении НАТО
Политика
Зорькин заявил, что Ельцин лишил гарантий русских в Крыму и на Украине
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter