Собчак в эфире CNN извинилась за возможное вмешательство России в выборы

По словам кандидата в президенты, Москва могла иметь отношение к вмешательству в выборы в США в 2016 году. Ксения Собчак заявила, что если это так, то она «извиняется»

Ксения Собчак (Фото: Алексей Агарышев / РИА Новости)

Кандидат в президенты России Ксения Собчак заявила, что российские хакеры, возможно, вмешались в выборы в США в 2016 году.

«Похоже, мы действительно имели к этому какое-то отношение», — сказала Собчак в интервью CNN. «Если это так, я хочу извиниться», — добавила она. Собчак заявила о недопустимости какого-либо вмешательства в дела другой страны.

О том, что Собчак решила поехать в США, в конце января сообщила Би-би-си. По данным телекомпании, телеведущая вела переговоры о том, чтобы попасть на молитвенный завтрак к президенту США Дональду Трампу. Собчак выступила в Центре стратегических и международных исследований в Вашингтоне, а также в Джорджтаунском университете.

Попала она и на молитвенный завтрак, но, как сообщает Би-би-си, пробыла там всего пять минут «из-за плотного графика». В кулуарах мероприятия Собчак при этом заявила, что сам формат ей не понравился. «Это неинтересно, это бессмысленные речи. Нет никакой мысли у всех этих выступлений. Сидят люди, которые даже не могут пообщаться между собой», — сказала она.

Вашингтон с 2017 года ведет расследование предполагаемого вмешательства России в выборы президента США в 2016 году. Москва отрицает все обвинения.

В конце января Bloomberg со ссылкой на источник и газета The Washington Post сообщили, что спецпрокурор США по расследованию «российского дела» Роберт Мюллер намерен вызвать на допрос президента Дональда Трампа. Американский лидер заявил, что готов дать показания. «История заключается в следующем: никакого сговора вообще не было. Нет препятствий, и я с нетерпением этого жду», — сказал Трамп, отметив, что перед разговором он посоветуется со своими адвокатами.

8 февраля свое мнение по поводу возможного вмешательства России в выборы высказал и бывший президент США Джордж Буш-младший. По его словам, доказательства «довольно очевидны». «Другой вопрос в том, оказало ли это какое-то влияние на их результаты», — подчеркнул Буш.​

Центральная избирательная комиссия на заседании 8 февраля представила журналистам проект избирательного бюллетеня для президентских выборов (есть у РБК). В него попали восемь кандидатов, имена которых расположены в бюллетене по алфавиту: Сергей Бабурин («Российский общенародный союз»), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвиженец), Ксения Собчак («Гражданская инициатива»), Максим Сурайкин («Коммунисты России»), Борис Титов (Партия роста) и Григорий Явлинский («Яблоко»).

Президентские выборы пройдут в России 18 марта.​​