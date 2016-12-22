Ваш браузер использует блокировщик рекламы
Он мешает корректной работе сайта.
Добавьте www.rbc.ru в белый список. Как это сделать.
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Pink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 57,28 56,67 EUR Нал. 70,56 69,74 USD Бирж. 56,87 +0,21 EUR Бирж. 70,11 +0,36 USD ЦБ. 56,61 -0,19 EUR ЦБ. 69,80 -0,73 EUR/USD 1,23 +0,00 BTC/USD Бирж. 9165,00 -501,20 MOEX 2318,01 +0,27% RTS 1283,18 -0,18% Brent 64,78 -1,08% DJIA 25224,71 -0,44% Nasdaq 7598,74 +0,50% FTSE 7214,76 -0,13%
Собчак в эфире CNN извинилась за возможное вмешательство России в выборы
Лента новостей
В Совфеде назвали возможных заказчиков отравления Скрипаля 21:07, Общество Эстония присоединилась к противникам строительства «Северного потока-2» 20:53, Экономика Тереза Мэй потребовала объяснений от России из-за отравления Скрипаля 20:26, Политика Постпред США в ООН предупредила о готовности повторить удар по Сирии 20:25, Политика Российский депозитарий зафиксировал дефолт Венесуэлы 20:17, Экономика Мединский назвал смерть Табакова невосполнимой утратой 20:07, Общество Роскосмос подал жалобу против «Прогресса» о срыве сроков по «Фотону-М» 20:05, Общество Всемирный банк поучаствует в реконструкции Русского музея 20:05, Общество Никита Михалков заявил о незаменимости Олега Табакова 19:56, Общество Магнитогорский «Металлург» вышел в четвертьфинал Кубка Гагарина 19:55, Спорт Собчак пожаловалась в президиум Верховного суда на регистрацию Путина 19:50, Политика Популярность общественных сетей Wi-Fi снизилась за полгода в два раза 19:42, Технологии и медиа Минобороны отвергло претензии в нарушении Ил-76 воздушной границы Эстонии 19:37, Политика Первые леди Юбера де Живанши: кто вдохновлял французского кутюрье 19:34, Фотогалерея  Путин пообещал вернуться к практике выдачи земли фермерам вне тендеров 19:32, Общество В МГУ объяснили повышение зарплат сотрудников выполнением майских указов 19:24, Общество Сервис YouDo заявил об удвоении доходов «мужей на час» 19:20, Технологии и медиа «Современник» рассказал о главной ошибке из-за скандала с Ефремовым 19:10, Общество «Локомотив» продлил беспроигрышную серию в чемпионате России 19:09, Спорт В МХТ им. Чехова назвали дату прощания с Олегом Табаковым 19:03, Общество Эстония обвинила российский Ил-76 в нарушении своей воздушной границы 18:56, Политика Путин направил соболезнования в связи с крушением самолета в Катманду 18:56, Общество Матвиенко выразила соболезнования в связи со смертью Табакова 18:54, Общество Какое поколение потребителей самое желанное и выгодное для бизнеса 18:48, РБК и Билайн LinkedIn изменит условия пользования из-за новых правил Евросоюза 18:45, Технологии и медиа В Смоленске застрелили убившего партнера по бизнесу мужчину 18:43, Общество Глава аэропорта Катманду назвал причину крушения пассажирского лайнера 18:43, Общество «Таких, как Табаков, уже мало делают»: как вспоминают актера его коллеги 18:37, Общество
Собчак в эфире CNN извинилась за возможное вмешательство России в выборы
Выборы президента России, 08 фев, 22:01
0
Собчак в эфире CNN извинилась за возможное вмешательство России в выборы
По словам кандидата в президенты, Москва могла иметь отношение к вмешательству в выборы в США в 2016 году. Ксения Собчак заявила, что если это так, то она «извиняется»
Ксения Собчак (Фото: Алексей Агарышев / РИА Новости)
Кандидат в президенты России Ксения Собчак заявила, что российские хакеры, возможно, вмешались в выборы в США в 2016 году.

«Похоже, мы действительно имели к этому какое-то отношение», — сказала Собчак в интервью CNN. «Если это так, я хочу извиниться», — добавила она. Собчак заявила о недопустимости какого-либо вмешательства в дела другой страны.

Собчак заработала больше всех среди кандидатов в президенты
Политика

О том, что Собчак решила поехать в США, в конце января сообщила Би-би-си. По данным телекомпании, телеведущая вела переговоры о том, чтобы попасть на молитвенный завтрак к президенту США Дональду Трампу. Собчак выступила в Центре стратегических и международных исследований в Вашингтоне, а также в Джорджтаунском университете.

Попала она и на молитвенный завтрак, но, как сообщает Би-би-си, пробыла там всего пять минут «из-за плотного графика». В кулуарах мероприятия Собчак при этом заявила, что сам формат ей не понравился. «Это неинтересно, это бессмысленные речи. Нет никакой мысли у всех этих выступлений. Сидят люди, которые даже не могут пообщаться между собой», — сказала она.

Вашингтон с 2017 года ведет расследование предполагаемого вмешательства России в выборы президента США в 2016 году. Москва отрицает все обвинения.

В конце января Bloomberg со ссылкой на источник и газета The Washington Post сообщили, что спецпрокурор США по расследованию «российского дела» Роберт Мюллер намерен вызвать на допрос президента Дональда Трампа. Американский лидер заявил, что готов дать показания. «История заключается в следующем: никакого сговора вообще не было. Нет препятствий, и я с нетерпением этого жду», — сказал Трамп, отметив, что перед разговором он посоветуется со своими адвокатами.

8 февраля свое мнение по поводу возможного вмешательства России в выборы высказал и бывший президент США Джордж Буш-младший. По его словам, доказательства «довольно очевидны». «Другой вопрос в том, оказало ли это какое-то влияние на их результаты», — подчеркнул Буш.​

Юрист, коммунист и журналистка: ЦИК назвала кандидатов в президенты Еще 4 фото
Фотогалерея

Центральная избирательная комиссия на заседании 8 февраля представила журналистам проект избирательного бюллетеня для президентских выборов (есть у РБК). В него попали восемь кандидатов, имена которых расположены в бюллетене по алфавиту: Сергей Бабурин («Российский общенародный союз»), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвиженец), Ксения Собчак («Гражданская инициатива»), Максим Сурайкин («Коммунисты России»), Борис Титов (Партия роста) и Григорий Явлинский («Яблоко»).

Президентские выборы пройдут в России 18 марта.​​

Автор: Константин Ткаченко.
Теги: Ксения Собчак , кандидат в президенты , вмешательство России в выборы
Главное
Тереза Мэй потребовала объяснений от России из-за отравления Скрипаля Политика
Материалы по теме
Минфин предложил запретить принимать ставки на итоги выборов в России Политика
ЦИК закончила регистрацию кандидатов на президентских выборах Политика
ЦИК показала образец бюллетеней для президентских выборов Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку
×
Ваш браузер устарел
Пожалуйста, обновите его или установите новый.
Ваш браузер не обновлялся уже несколько лет. За это время некоторые сайты стали использовать новые технологии, которые он не поддерживает и не может корректно отобразить страницу. Чтобы это исправить, попробуйте установить новый браузер.