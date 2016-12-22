Bloomberg узнал о планах спецпрокурора допросить Трампа

Расследующий «российское дело» Роберт Мюллер готовит вопросы президенту США Дональду Трампу. Ранее команда Мюллера допросила главу Минюста и бывшего директора ФБР

Роберт Мюллер (Фото: Larry Downing / Reuters)

Спецпрокурор Роберт Мюллер планирует допросить президента США Дональда Трампа, он собирается задать ему вопросы об увольнении экс-главы ФБР Джеймса Коми и об отставке экс-помощника по нацбезопасности Майкла Флинна. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. Также о возможном допросе Трампа сообщает Washington Post.

За последние две недели адвокаты Трампа провели несколько встреч с представителями команды Мюллера для обсуждения возможного «интервью» с Трампом в рамках расследования предполагаемого вмешательства России в выборы, отмечает агентство.

По данным источника Bloomberg, подготовка к «интервью» может занять несколько недель.

Ранее представители команды Мюллера допросили генерального прокурора США (главу Минюста) Джеффа Сешнса. Он отвечал на их вопросы в течение нескольких часов, сообщила газета The New York Times со ссылкой два источника, знакомых с ситуацией. То, что Сешнс был опрошен командой Мюллера подтвердила пресс-секретарь Минюста Сара Исгур Флорес. Компанию генпрокурору на допросе составил один из адвокатов Белого дома Чак Купер.

Сешнс первый из действующих министров кабинета Дональда Трампа, кого допросили следователи Мюллера.

По данным газеты, в прошлом году был допрошен бывший директор ФБР Джеймс Коми. Следователи спросили его о серии личных записок, которые он оставил после встреч с Трампом. В одной из таких записок Коми описал разговор с Трампом, в ходе которого президент попросил его завершить расследование ФБР против его бывшего помощника Майкла Флинна.

После того, как информация о такой просьбе Трампа была разглашена публично, заместитель генпрокуратура Род Розенштейн назначил Мюллера главой расследования о предполагаемом вмешательстве России в выборы. Розенштейн попросил Мюллера изучить возможность вмешательства в правосудие со стороны Трампа.

«Для Мюллера Сешнс ключевой свидетель двух событий, которые он расследует: возможных связей кампании Трампа с Россией и возможного вмешательства Трампа в расследование», — пишет NYT.

Трамп на вопрос журналистов о том, обеспокоен ли он допросом Сешнса сказал: «Нет, нисколько».