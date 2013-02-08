"Единая Россия" сохранила звание самой состоятельной партии

Вечером 7 января Центральная избирательная комиссия опубликовала финансовые отчеты политических партий за IV квартал 2012г. Правящая "Единая Россия" сохранила звание самой состоятельной - на ее счету 1,5 млрд руб, пишет "Российская газета".

Фото: РБК

КПРФ расположилась на второй строчке - в коммунистической копилке насчитали 444 млн руб. Замыкает тройку лидеров ЛДПР, у которой почти 300 млн.

"Справедливая Россия", как нетрудно догадаться, оказалась самой бедной парламентской партией - в новый год "эсеры" вошли с 178 млн руб. "Яблоко" стало самой богатой из непарламентских организаций: в последнем квартале в распоряжении оппозиционеров было 68 млн руб.

Из оставшихся зарегистрированных партий лишь три смогли преодолеть порог в 1 млн руб. Речь идет о "Гражданской платформе" Михаила Прохорова, "Патриотах России" и Российской партии автомобилистов. Еще 30 политических организаций вошли в 2013г. с нулевым балансом.