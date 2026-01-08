Посольство США в Киеве заявило о риске «крупной воздушной атаки»

Фото: Sean Gallup / Getty Images

Дипмиссия США в Киеве получила информацию о возможной крупной воздушной атаке, которая может произойти в ближайшие дни. Предупреждение опубликовано на сайте посольства.

«Как всегда, посольство рекомендует гражданам США быть готовыми немедленно укрыться в случае объявления воздушной тревоги», — сказано в сообщении.

Американские власти рекомендуют гражданам в том числе определить места для укрытий и проверять местные СМИ для получения срочных новостей. Американцам не советуют посещать Украину в связи с продолжающимися боевыми действиями, этой стране присвоен четвертый уровень (Do not travel).

Материал дополняется