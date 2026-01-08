Посольство США в Киеве заявило о риске «крупной воздушной атаки»
Дипмиссия США в Киеве получила информацию о возможной крупной воздушной атаке, которая может произойти в ближайшие дни. Предупреждение опубликовано на сайте посольства.
«Как всегда, посольство рекомендует гражданам США быть готовыми немедленно укрыться в случае объявления воздушной тревоги», — сказано в сообщении.
Американские власти рекомендуют гражданам в том числе определить места для укрытий и проверять местные СМИ для получения срочных новостей. Американцам не советуют посещать Украину в связи с продолжающимися боевыми действиями, этой стране присвоен четвертый уровень (Do not travel).
Материал дополняется
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Долина согласилась выселиться из квартиры на праздниках
В Казахстане назвали причину крушения самолета AZAL
МИД призвал россиян воздержаться от поездок в Германию
КС ответил, является ли негативное отношение к военной службе причиной для отказа от нее
Экс-премьер России не увидел «другого пути» с работой WhatsApp
Конституционный суд нашел пробел в законах о наблюдателях на выборах