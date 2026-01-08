 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

Посольство США в Киеве заявило о риске «крупной воздушной атаки»

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Sean Gallup / Getty Images
Фото: Sean Gallup / Getty Images

Дипмиссия США в Киеве получила информацию о возможной крупной воздушной атаке, которая может произойти в ближайшие дни. Предупреждение опубликовано на сайте посольства.

«Как всегда, посольство рекомендует гражданам США быть готовыми немедленно укрыться в случае объявления воздушной тревоги», — сказано в сообщении.

Американские власти рекомендуют гражданам в том числе определить места для укрытий и проверять местные СМИ для получения срочных новостей. Американцам не советуют посещать Украину в связи с продолжающимися боевыми действиями, этой стране присвоен четвертый уровень (Do not travel).

Материал дополняется

Авторы
Теги
Дарья Лебедева Дарья Лебедева
Украина США посольство
Лента новостей
Курс евро на 31 декабря 2025
EUR ЦБ: 92,09 (+0,62) Инвестиции, 30 дек 2025, 18:05 Курс доллара на 31 декабря 2025
USD ЦБ: 78,23 (+0,78) Инвестиции, 30 дек 2025, 18:05
Axios узнал, что Дмитриев встретился в Париже с Уиткоффом и Кушнером Политика, 21:58
В Индии начали тестировать первый водородный поезд Технологии и медиа, 21:50
Семь человек погибли в ДТП с тремя автомобилями под Волгоградом Общество, 21:46
В суд Варшавы подали ходатайство об экстрадиции Бутягина на Украину Общество, 21:37
Посольство США в Киеве заявило о риске «крупной воздушной атаки» Политика, 21:29
«Северсталь» третий раз за сезон обыграла минское «Динамо» в КХЛ Спорт, 21:28
Лукашенко заявил, что США предлагали жене Мадуро остаться в Венесуэле Политика, 21:21
Reuters узнал, что США могут выплатить жителям Гренландии до $100 тыс. Политика, 21:03
США вышли из Зеленого климатического фонда ООН Политика, 20:53
Номинанту на «Золотой мяч» предложили стать помощником тренера «Динамо» Спорт, 20:46
NetBlocks сообщил о полном отключении интернета в Иране Политика, 20:43
Будущее с поставкой: зачем инвестору фьючерсы на акции #всенабиржу!, 20:30
Отбывавшему арест с 2023 года депутату Рады разрешили выйти под залог Политика, 20:29
Fox назвал резолюцию сената США по Венесуэле поражением Трампа Политика, 20:15