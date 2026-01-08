Российские войска взяли под контроль Братское в Днепропетровской области
Части российской армии взяли под свой контроль населенный пункт Братское в Днепропетровской области, сообщает пресс-служба Минобороны.
«Подразделения группировки войск «Восток» в результате активных действий освободили населенный пункт Братское Днепропетровской области», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
В конце декабря 2025 года украинские власти объявили эвакуацию из 45 населенных пунктов в Синельниковском районе Днепропетровской области. Тогда сообщили, что людей планируют вывезти в течение 30 дней.
Также обязательную эвакуацию объявили тогда в 14 приграничных селах Черниговской области Украины. Речь шла о населенных пунктах в Новгород-Северской, Семеновской, Сновской и Городнянской общинах. Там проживают около 300 человек.
Черниговская область находится в центре Украины. Регион граничит с Киевской, Сумской и Полтавской областями страны, а также с Брянской областью России и Гомельской Белоруссии.
