Володин сообщил о планах сократить срок медосмотров для мигрантов
В Госдуме готовят новые законопроекты, направленные на усовершенствование подхода к вопросам миграции. Об этом заявил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин в своем телеграм-канале.
В частности, поправками будет предложено сократить срок обязательного медобследования для иностранцев, прибывающих на срок свыше трех месяцев, с 90 до 30 дней.
Также, уточнил Володин, предлагается повысить информированность органов власти о здоровье мигрантов— для этого планируют обязать медорганизации направлять информацию:
- МВД — о результатах врачебных заключений;
- Роспотребнадзору — о выявленных инфекционных заболеваниях у мигрантов для оперативной депортации.
Кроме того, будет предложено наказывать по КоАП тех, кто игнорирует медосвидетельствования. За нежелание пройти медицинскую проверку будут предусмотрены штрафы и возможным станет принудительное выдворение из России решением суда, уточнил Володин. Кроме того, предлагается ужесточить уголовную ответственность за подделку и оборот документов об отсутствии опасных заболеваний.
В ноябре в России ужесточили правила получения полисов ОМС для трудовых мигрантов. Как считает Володин, иностранцы, приезжающие на работу и желающие пользоваться социальными гарантиями, должны честным трудом подтвердить свое право на это.
