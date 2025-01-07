Минобороны сообщило об ударе по аэродромам и складам оружия ВСУ

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Армия России за последние сутки нанесла удары по военным аэродромам, складам оружия, скоплениям техники и солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) и наемников в 164 районах, сообщила пресс-служба Минобороны России в своем телеграм-канале.

Ведомство подчеркнуло, что удары наносились оперативно-тактической авиацией, дронами, ракетами и артиллерией.

Накануне Минобороны сообщило о поражении складов вооружения и инфраструктуры военных аэродромов Украины в 153 районах. В тот день силы ПВО России сбили управляемую авиационную бомбу Hammer, произведенную во Франции, двенадцать реактивных снарядов HIMARS из США и 115 дронов самолетного типа.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.