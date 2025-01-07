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Военная операция на Украине ,  
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ТАСС узнал о целях нового наступления ВСУ в Курской области

ТАСС: ВСУ планировали оккупировать село Большое Солдатское в Курской области
Сюжет
Военная операция на Украине

Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) главной целью недавнего наступления в Курской области ставило задачу оккупировать село Большое Солдатское, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в российских силовых структурах.

«Командование ВСУ ставило перед ними задачу по оккупации села Большого Солдатского. Но бойцы группировки «Север» нанесли мощное огневое поражение», — сказал собеседник агентства, уточнив, что данные подтверждаются допросами пленных.

Минобороны сообщило об отражении контратаки ВСУ в Курской области
Политика
Фото:Сергей Бобылев / РИА Новости

ВСУ начали вторжение в Курскую область 6 августа, там до сих пор продолжаются бои. Занимавший на тот момент пост врио губернатора Алексей Смирнов сообщал о переходе под контроль Украины 28 населенных пунктов. С того момента Минобороны России отчитывалось об освобождении более десятка населенных пунктов.

Об отражении очередной контратаки ВСУ в Курской области Минобороны сообщило 6 января. В военном ведомстве уточнили, что основные силы ВСУ были разгромлены на подступах к хутору Бердин, находящийся недалеко от Большого Солдатского. Потери личного состава ВСУ превысили 150 человек. Были уничтожены четыре танка, две боевые машины пехоты, 16 боевых бронированных машин и инженерная машина разграждения.

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ВСУ наступление Курская область Военная операция на Украине
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