Саратовский губернатор предупредил об угрозе атаки БПЛА

Угрозу опасности атаки беспилотных летательных аппаратов объявили в Саратовской области, сообщает губернатор региона Роман Бусаргин со ссылкой на Минобороны России.

«От Министерства обороны поступила информация об угрозе БПЛА. Локально работают системы оповещения», — написал он в своем телеграм-канале.

Как отметил глава, в настоящее время все экстренные службы находятся в полной готовности.

В начале декабря 2024 года Бусаргин сообщал об атаке дронов на военный аэродром в регионе. При этом пострадавших и разрушений не было. По словам главы региона, БПЛА были сбиты.