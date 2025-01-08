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Военная операция на Украине ,  
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Саратовский губернатор предупредил об угрозе атаки БПЛА

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Военная операция на Украине

Угрозу опасности атаки беспилотных летательных аппаратов объявили в Саратовской области, сообщает губернатор региона Роман Бусаргин со ссылкой на Минобороны России.

«От Министерства обороны поступила информация об угрозе БПЛА. Локально работают системы оповещения», — написал он в своем телеграм-канале.

Как отметил глава, в настоящее время все экстренные службы находятся в полной готовности.

Саратовский губернатор сообщил об атаке дронов на военный аэродром
Политика
Фото:Александр Полегенько / ТАСС

В начале декабря 2024 года Бусаргин сообщал об атаке дронов на военный аэродром в регионе. При этом пострадавших и разрушений не было. По словам главы региона, БПЛА были сбиты.

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Теги
Саратовская область беспилотники угроза Роман Бусаргин
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