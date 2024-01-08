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Политика ,  
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Премьер Франции ушла в отставку

Президент Франции Макрон принял отставку премьера Элизабет Борн
Элизабет Борн руководила французским правительством с мая 2022-го, не имея абсолютного большинства в нижней палате парламента. Ей не раз выражали вотумы недоверия — например, из-за принятия пенсионной реформы
Элизабет Борн
Элизабет Борн (Фото: Stephanie Lecocq / Reuters)

Президент Франции Эмманюэль Макрон принял отставку премьера страны Элизабет Борн.

«Ваша служба на благо нашего народа была образцовой. <...> От всей души благодарю вас», — написал президент в X (бывшем Twitter).

Она продолжит исполнять обязанности премьера до формирования нового правительства.

Борн возглавляла правительство страны с мая 2022 года. Она сменила на посту премьера Жана Кастекса, который руководил кабинетом министров с июня 2020-го. До этого Борн занимала должности министра труда, министра экологического перехода и министра транспорта.

Она была первой за 30 лет женщиной на посту премьер-министра Франции. В 1991–1992 годах правительство республики возглавляла Эдит Крессон.

В парламенте Франции провалились обе попытки отставить правительство
Политика
Фото:Gonzalo Fuentes / Reuters

Через несколько недель после назначения Борн на должность премьера во Франции прошли выборы в парламент, где коалиция Макрона «Вместе!» не получила большинства в нижнюю палату — Национальное собрание. Борн после этого заявила, что «ситуация представляет собой риск» для Франции. Politico отмечает, что премьер управляла страной без абсолютного большинства в Национальном собрании, что имело место только раз за историю Пятой республики (с 1958 года).

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Правительство под руководством Борн не единожды сталкивалось с тем, что ему выражали вотум недоверия, однако отправить премьера в отставку депутатам не удалось. В частности, в марте этого года его вынесли из-за того, что Борн объявила о принятии закона о повышении пенсионного возраста без финального голосования в нижней палате парламента, прибегнув к ст. 49.3 Конституции, которая позволяет правительству принимать законопроекты без вынесения их на голосование. Реформа с повышением пенсионного возраста подвергалась критике, в стране проходили демонстрации против нее.

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Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Элизабет Борн Франция Эмманюэль Макрон
Эмманюэль Макрон фото

Эмманюэль Макрон

политик, президент Франции
21 декабря 1977 года
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