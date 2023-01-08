Миссия НАТО не разрешила отправить сербских силовиков в Косово

Александр Вучич особо отметил, что отказ от KFOR был получен в канун Рождества. Присылку отказа в такой момент президент Сербии назвал неуместной

Митровица, Косово (Фото: Florion Goga / Reuters)

Руководство KFOR (Kosovo Force, международные силы под руководством НАТО, отвечающие за обеспечение стабильности в Косово) ответило отказом на запрос властей Сербии о вводе сербских силовиков на территорию региона. Об этом заявил в эфире сербского телеканала Pink президент Сербии Александр Вучич.

«Они ответили, что считают, что нет необходимости в возвращении сербской армии на территорию Косово», — сказал Вучич. По его словам, в KFOR сослались на то, что в соответствии с принятой в 1999 году резолюцией Совбеза ООН именно они отвечают за поддержание безопасности в Косово.

Вучич особо отметил, что отказ от KFOR был получен в канун Рождества. Присылку отказа в такой момент президент Сербии назвал неуместной.

Напомнив о нападении на двух молодых сербов, случившемся в канун Рождества в Косово, Вучич сказал, что сотрудники KFOR непрофессионально выполняют свою работу, и назвал их инструментами в руках Запада.

«Нам предстоит сложный период, но мы будем бороться и ожидаем положительного исхода и в этом вопросе. Проблемы у нас будут и дальше, все происходящее является результатом атмосферы, которую долгое время создавал режим Курти (глава правительства Косово. — РБК)», — сказал Вучич.