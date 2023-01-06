Власти Сербии обвинили албанцев в атаке на несшего бадняк ребенка

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Двое сербов — 11-летний мальчик и его двоюродный старший (21 год) брат были ранены в косовской деревне Готовуше, когда по ним открыли стрельбу из проезжавшего мимо автомобиля. В результате один из пострадавших был ранен в руку, а второй — в плечо, сообщает управление по Косово и Метохии правительства Республики Сербия.

Ведомство особо отметило, что стрелял по ребенку и юноше албанец, а причиной атаки стало то, что жертвы несли бадняк — полено, которое в Сербии принято сжигать в домашнем очаге в канун Рождества. Заметив бадняк, преступник понял, что перед ним именно сербы и поэтому и напал. При этом самому нападавшему удалось скрыться, полиция не стала задерживать автомобиль, хотя были свидетели нападения, отмечается в сообщении.

«Такого рода нападки являются прямым следствием антисербской политики Альбина Курти [премьер-министр Косово. — РБК], который своим поведением и действиями поощряет всех, кто хочет сербской крови, даже на Рождество», — заявили власти Сербии.

В пресс-службе управления по Косово и Метохии заверили, что пострадавшим уже оказана вся необходимая медицинская помощь и их жизнь вне опасности.

Сербский телеканал РТС сообщил, что жители Готовуши в знак протеста перекрыли проходящую мимо деревни дорогу и потребовали от властей наказать виновных. Вскоре после этого полиция Косово сообщила о задержании подозреваемого в нападении.