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Полиция непризнанной республики Косово задержала подозреваемого в ранении двух сербов, когда те несли бадняк — полено, которое в Сербии принято сжигать в домашнем очаге в канун Рождества. Об этом ведомство сообщило в своем Facebook (соцсеть принадлежит компании Meta, деятельность которой признана в России экстремистской и запрещена).

«Подозреваемый арестован за нанесение ранений двум людям в (муниципалитете) Штпрце. Областная полиция Урошеваца <...> установила личность и арестовала подозреваемого А. К в возрасте 33 лет», — говорится в сообщении. Задержанный остается под стражей, начато следствие.

Двое сербов — 11-летний мальчик Стефан и его двоюродный брат Милош (21 год) были ранены в косовской деревне Готовуше. По ним открыли стрельбу из проезжавшего мимо автомобиля. Управление по Косово и Метохии правительства Республики Сербия отметило, что стрелял по сербам албанец, а причиной стало их подготовка к празднованию Рождества — заметив бадняк, преступник понял, что перед ним именно сербы и поэтому совершил нападение. В сообщении отмечалось, что полиция не стала задерживать атаковавшего мужчину, хотя были свидетели нападения.

Президент Сербии Александр Вучич написал в своем Instagram (соцсеть принадлежит компании Meta, деятельность которой признана в России экстремистской и запрещена): «Живи и будь здоров, Стефан. Мы все молимся за тебя сегодня вечером».