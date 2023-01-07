Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней
Освойте нужные навыки c Программой развития
Лента новостей
Курс евро на 7 января
EUR ЦБ: 75,66 (0) Инвестиции, 06 янв, 20:56
Курс доллара на 7 января
USD ЦБ: 70,34 (0) Инвестиции, 06 янв, 20:56
Выставка электроники в Лас-Вегасе: что показали Acer, Lenovo и другие Life, 12:05
Ушедшая от Тутберидзе фигуристка сломала ногу на тренировке Спорт, 12:03
Полиция Косово задержала стрелявшего по сербам албанца Политика, 11:55
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 11:52
Олимпиада и чемпионат мира в Катаре. Самые дорогие соревнования 2022 года Спорт, 11:48
Сборная России по футболу откажется от формы Adidas Спорт, 11:38
Керченская паромная переправа возобновила работу Общество, 11:23
Подарок, который хочется оставить себе
Подарочный сертификат на подписку РБК Pro со скидкой до 35%
Подарить подписку
Кидалты: почему взрослые впадают в детство Социальная экономика, 11:21
«Скупили все». Как будет работать параллельный импорт в 2023 году Авто, 11:19
Как получить полную информацию о своем бизнесе от смарт-терминала РБК и СберБизнес, 11:19
Сенатор Пушков заявил о «большом разрыве» России и Европы Политика, 11:16
Первая ракетка мира снялся с Australian Open из-за травмы Спорт, 10:58
Как обмануть систему распознавания лиц РБК и Ростелеком, 10:53
Глава ПЦУ впервые провел службу в Успенском соборе Киево-Печерской лавры Политика, 10:52
Политика ,  
0 

Полиция Косово задержала стрелявшего по сербам албанца

Полицейские в Косово задержали албанца, стрелявшего по праздновавшим Рождество сербам

Полиция Косово задержала стрелявшего по сербам албанца
Video

Полиция непризнанной республики Косово задержала подозреваемого в ранении двух сербов, когда те несли бадняк — полено, которое в Сербии принято сжигать в домашнем очаге в канун Рождества. Об этом ведомство сообщило в своем Facebook (соцсеть принадлежит компании Meta, деятельность которой признана в России экстремистской и запрещена).

«Подозреваемый арестован за нанесение ранений двум людям в (муниципалитете) Штпрце. Областная полиция Урошеваца <...> установила личность и арестовала подозреваемого А. К в возрасте 33 лет», — говорится в сообщении. Задержанный остается под стражей, начато следствие.

Двое сербов — 11-летний мальчик Стефан и его двоюродный брат Милош (21 год) были ранены в косовской деревне Готовуше. По ним открыли стрельбу из проезжавшего мимо автомобиля. Управление по Косово и Метохии правительства Республики Сербия отметило, что стрелял по сербам албанец, а причиной стало их подготовка к празднованию Рождества — заметив бадняк, преступник понял, что перед ним именно сербы и поэтому совершил нападение. В сообщении отмечалось, что полиция не стала задерживать атаковавшего мужчину, хотя были свидетели нападения.

Президент Сербии Александр Вучич написал в своем Instagram (соцсеть принадлежит компании Meta, деятельность которой признана в России экстремистской и запрещена): «Живи и будь здоров, Стефан. Мы все молимся за тебя сегодня вечером».

Теги
Сербия Косово Рождество полиция
Материалы по теме
ПЦУ разрешили провести рождественскую службу в Киево-Печерской лавре
Общество
Власти Москвы продлили работу метро, МЦК и МЦД в рождественскую ночь
Общество
МИД назвал неустойчивым компромисс Сербии и Косово «под гарантии Запада»
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter