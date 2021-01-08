В СНБ при Белом доме вернут отдельную должность по России

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 1 января
USD ЦБ: 73,88 (0) Инвестиции, 07 янв, 00:00
Курс евро на 1 января
EUR ЦБ: 90,79 (+0,11) Инвестиции, 07 янв, 00:00
Власти Саудовской Аравии полностью откроют границы с конца марта Общество, 23:25 МЧС отчиталось о работе на месте схода лавины в Норильске Общество, 23:22 Последствия беспорядков в конгрессе для Трампа. Главное Политика, 23:19 В Норильске на горнолыжный комплекс сошла лавина. Фоторепортаж Общество, 23:09  Байден назвал способ устроить импичмент Трампу Политика, 23:06 Место схода лавины на горнолыжный комплекс в Норильске. Видео Общество, 23:05 В Норильске снежная лавина сошла на туристические дома Общество, 22:47 В клубе НХЛ «Даллас» произошла вспышка коронавируса Спорт, 22:14 ВОЗ получит полные данные для оценки «Спутника V» к концу января Общество, 22:11 В СНБ при Белом доме вернут отдельную должность по России Политика, 22:05 ВОЗ подтвердила более быстрое распространение «британского» штамма COVID Общество, 21:51 Умер следователь по делу Листьева Общество, 21:32 Азербайджан опроверг сообщения о строительстве турецких авиабаз в стране Политика, 21:00 Суд приговорил осужденную в США россиянку Осипову к уже отбытому сроку Общество, 20:57
Выборы президента США ,  
0 

В СНБ при Белом доме вернут отдельную должность по России

Директором по делам России и Центральной Азии станет Андреа Кендалл-Тэйлор, которая работала по линии российской разведки и была аналитиком в ЦРУ. Кроме того, в Госдеп может вернуться экс-помощник госсекретаря США Виктория Нуланд
Андреа Кендалл-Тэйлор
Андреа Кендалл-Тэйлор (Фото: cnas.org)

В Совет национальной безопасности при Белом доме вернут должность директора по делам России и Центральной Азии, следует из сообщения пресс-службы избранного президента США Джо Байдена.

Пост займет Андреа Кендалл-Тэйлор, которая отвечает за российскую тематику в переходной команде Байдена. Ранее она работала по линии российской разведки и была аналитиком в ЦРУ.

Таким образом, в Белом доме появится отдельная должность по России. До этого администрация действующего президента Дональда Трампа объединила вопросы по России с европейскими.

Кроме того, в Госдепартамент США может вернуться бывшая помощница госсекретаря по делам Европы и Евразии Виктория Нуланд, сообщили источники Politico и Reuters. По их информации, ее выдвинут на должность заместителя госсекретаря по политическим вопросам.

Советник Байдена рассказал о планах договориться с Москвой и наказать ее
Политика
Джо Байден и Джейк Салливан

Нуланд работала помощником госсекретаря США по делам Европы и Евразии с сентября 2013 года по январь 2017-го. Она в том числе запомнилась тем, что во время протестов в Киеве зимой 2014 года приехала на Майдан и предлагала митингующим печенье и хлеб. 

В мае 2019 года Нуланд на слушаниях в конгрессе США высказалась за ужесточение санкций в отношении России. Вскоре после этого стало известно, что ей отказали в российской визе: Нуланд попала в черный список, составленный в ответ на санкции США.

Читайте на РБК Pro
Каким будет 2021: говорят бизнес-гуру Илон Маск, Билл Гейтс, Джефф Безос Ненужные победы и «здоровые» офисы: главные бизнес-бестселлеры-2020 «Не осталось никакой жизни»: как высотки Нью-Йорка теряют арендаторов Что не нужно делать, чтобы не привлечь к себе внимание ФНС в 2021 году

Выборы президента США прошли 3 ноября. Их выиграл Байден. Он заручился поддержкой 306 выборщиков против 232 у Трампа. Инаугурация состоится 20 января. 

Автор
Виктория Полякова
США Виктория Нуланд Госдепартамент США
Материалы по теме
Трамп отказался прийти на инаугурацию Байдена
Политика
Советник Байдена рассказал о планах договориться с Москвой и наказать ее
Политика
Путин написал Байдену о важности равноправного сотрудничества с Россией
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter