В СНБ при Белом доме вернут отдельную должность по России
В Совет национальной безопасности при Белом доме вернут должность директора по делам России и Центральной Азии, следует из сообщения пресс-службы избранного президента США Джо Байдена.
Пост займет Андреа Кендалл-Тэйлор, которая отвечает за российскую тематику в переходной команде Байдена. Ранее она работала по линии российской разведки и была аналитиком в ЦРУ.
Таким образом, в Белом доме появится отдельная должность по России. До этого администрация действующего президента Дональда Трампа объединила вопросы по России с европейскими.
Кроме того, в Госдепартамент США может вернуться бывшая помощница госсекретаря по делам Европы и Евразии Виктория Нуланд, сообщили источники Politico и Reuters. По их информации, ее выдвинут на должность заместителя госсекретаря по политическим вопросам.