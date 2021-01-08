В СНБ при Белом доме вернут отдельную должность по России

Директором по делам России и Центральной Азии станет Андреа Кендалл-Тэйлор, которая работала по линии российской разведки и была аналитиком в ЦРУ. Кроме того, в Госдеп может вернуться экс-помощник госсекретаря США Виктория Нуланд

Андреа Кендалл-Тэйлор (Фото: cnas.org)

В Совет национальной безопасности при Белом доме вернут должность директора по делам России и Центральной Азии, следует из сообщения пресс-службы избранного президента США Джо Байдена.

Пост займет Андреа Кендалл-Тэйлор, которая отвечает за российскую тематику в переходной команде Байдена. Ранее она работала по линии российской разведки и была аналитиком в ЦРУ.

Таким образом, в Белом доме появится отдельная должность по России. До этого администрация действующего президента Дональда Трампа объединила вопросы по России с европейскими.

Кроме того, в Госдепартамент США может вернуться бывшая помощница госсекретаря по делам Европы и Евразии Виктория Нуланд, сообщили источники Politico и Reuters. По их информации, ее выдвинут на должность заместителя госсекретаря по политическим вопросам.