Всех прибывающих в Англию обязали иметь отрицательный тест на COVID-19

Отрицательный тест на COVID-19, сданный не ранее, чем за 72 часа до выезда из страны пребывания, стал обязательным для всех, кто намерен въехать в Великобританию из-за границы любым видом транспорта. Об этом сообщает министерство транспорта страны. Распоряжение касается как иностранцев, так и граждан Великобритании.

Свидетельство об отрицательном тесте необходимо предъявить представителю компании-перевозчика до посадки в самолет, если речь идет об авиатранспорта, в противном случае пассажирам могут отказать в посадке на борт самолета. Кроме того, продемонстрировать наличие отрицательного теста нужно будет на пограничном контроле по прибытии в Британию.

При этом негативный тест на COVID-19 не освобождает от обязанности проходить обязательную 10-дневную самоизоляцию для тех, кто прибыл из стран, внесенных в список неблагополучных с эпидемиологической точки зрения. Желающие сократить этот срок могут сдать платные тесты через 5 дней.

Как пояснил министр транспорта Грант Шэппс, такие «решительные действия» являются ответом на изменения, наблюдаемые в передаче вируса как внутри страны, так и по всему миру. Предварительное тестирование должно защитить путешественников и обеспечить дополнительный уровень безопасности от завезенных случаев коронавируса, предотвращая въезд в Британию людей, которые в настоящее время могут быть заразными.

Министр также напомнил, что общенациональный локдаун, вступивший в силу 6 января 2021 года, остается в силе, «а это означает, что каждый должен оставаться дома, если только он не путешествует по очень ограниченному набору причин, в том числе по работе».