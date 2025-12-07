В Германии отпустили обвиняемую по делу «рейхсбюргеров» россиянку
Одна из обвиняемых по делу сторонников неонацистского движения «рейхсбюргеров» (также его называют «Граждане рейха». — РБК), убежденных в нелегитимности существования ФРГ, россиянка Виталия Б., была освобождена из-под стражи, ордер на ее арест отменен, сообщили DPA в Высшем земельном суде во Франкфурте-на-Майне, пишет Frankfurter Allgemeine Zeitung.
Суд счел нецелесообразным содержание женщины под стражей, она провела в предварительном заключении три года.
Как пишет газета, Виталия Б. — сожительница главного обвиняемого и предполагаемого лидера движения 71-летнего немецкого аристократа Генриха XIII Ройсса, представителя династии фон Ройсс, которая на протяжении семи веков правила в Восточной Тюрингии. Последняя принцесса Тюрингии, княгиня Войцлава-Феодора Ройсс, мать сторонника теорий заговора Генриха XIII Ройсса, умерла в 2019 году в возрасте 100 лет. Сама она была последовательницей секты Fiat Lux, основанной швейцаркой Эрикой Берчингер-Айке, известной как Уриэлла, неоднократно предсказывавшей конец света (умерла в 2019 году в возрасте 90 лет). Газета Bild окрестила Генриха XIII Ройсса «принцем путча».
Россиянка была освобождена из-под стражи в понедельник, 1 декабря, остальные восемь фигурантов дела «рейхсбюргеров» остаются в предварительном заключении.
Их обвиняют в заговоре с целю свержения правительства Германии. По версии прокуратуры, обвиняемые собирались захватить бундестаг, свергнуть демократическую власть, поставить во главе своего лидера и восстановить государственное устройство Германской империи, существовавшее на 1871 год. В мае прошлого года во Франкфурте начался судебный процесс над движением «рейхсбюргеров». Параллельно суды идут в Мюнхене и Штутгарте. Обвинения предъявлены более чем 25 предполагаемым заговорщикам.
Читайте РБК в Telegram.
Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей
Как приготовить говядину в вине по-бургундски
Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом
Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились
О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей
Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину
Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть
Какие есть правила классической сервировки стола
Какие игры можно предложить для взрослой компании дома
Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили