В Германии отпустили обвиняемую по делу «рейхсбюргеров» россиянку

Россиянка Виталия Б. — сожительница главного обвиняемого и предполагаемого лидера «рейхсбюргеров» 71-летнего Генриха XIII Ройсса. Газета Bild окрестила его «принцем путча». Движение обвиняют в заговоре с целю свержения власти

Одна из обвиняемых по делу сторонников неонацистского движения «рейхсбюргеров» (также его называют «Граждане рейха». — РБК), убежденных в нелегитимности существования ФРГ, россиянка Виталия Б., была освобождена из-под стражи, ордер на ее арест отменен, сообщили DPA в Высшем земельном суде во Франкфурте-на-Майне, пишет Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Суд счел нецелесообразным содержание женщины под стражей, она провела в предварительном заключении три года.

Как пишет газета, Виталия Б. — сожительница главного обвиняемого и предполагаемого лидера движения 71-летнего немецкого аристократа Генриха XIII Ройсса, представителя династии фон Ройсс, которая на протяжении семи веков правила в Восточной Тюрингии. Последняя принцесса Тюрингии, княгиня Войцлава-Феодора Ройсс, мать сторонника теорий заговора Генриха XIII Ройсса, умерла в 2019 году в возрасте 100 лет. Сама она была последовательницей секты Fiat Lux, основанной швейцаркой Эрикой Берчингер-Айке, известной как Уриэлла, неоднократно предсказывавшей конец света (умерла в 2019 году в возрасте 90 лет). Газета Bild окрестила Генриха XIII Ройсса «принцем путча».

Россиянка была освобождена из-под стражи в понедельник, 1 декабря, остальные восемь фигурантов дела «рейхсбюргеров» остаются в предварительном заключении.

Их обвиняют в заговоре с целю свержения правительства Германии. По версии прокуратуры, обвиняемые собирались захватить бундестаг, свергнуть демократическую власть, поставить во главе своего лидера и восстановить государственное устройство Германской империи, существовавшее на 1871 год. В мае прошлого года во Франкфурте начался судебный процесс над движением «рейхсбюргеров». Параллельно суды идут в Мюнхене и Штутгарте. Обвинения предъявлены более чем 25 предполагаемым заговорщикам.