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Военная операция на Украине ,  
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В Совбезе рассказали о влиянии шторма в Черном море на минные поля

Замсекретаря Совбеза Попов: ноябрьский шторм рассеял минные заграждения Украины
Сюжет
Военная операция на Украине
Морские минные заграждения Украины могли быть затронуты ноябрьским штормом на Черном море, считает замсекретаря Совбеза. По его мнению, это может представлять опасность для гражданского судоходства
Фото: Макс Ветров / РИА Новости
Фото: Макс Ветров / РИА Новости

После сильного шторма в Черном море в ноябре могли быть рассеяны установленные украинской стороной минные заграждения, заявил в интервью «Комсомольской правде» заместитель секретаря Совета безопасности России Михаил Попов.

«Высота волн тогда доходила до девяти метров. Этот сильнейший за последние десятилетия шторм разорвал сетки бонов и, вероятнее всего, рассеял минные поля, установленные украинскими военными. Это грозит большой опасностью для гражданских судов», — сказал он.

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Фото:Алексей Павлишак / Reuters

ФСБ еще в марте 2022-го предупредила, что украинские мины дрейфуют в Черном море. В службе указывали, что после начала военной спецоперации ВМС Украины разместили на подходах к портам Одесса, Очаков, Черноморск и Южный 420 якорных мин. По информации ФСБ, все они были «произведены в первой половине XX века». Мины из-за штормов оторвались от донных якорей и начали дрейф, отмечали в спецслужбе.

После этого сообщалось о нескольких инцидентах подрыва судов на минах в Черном море. В сентябре 2022-го при столкновении с миной получил пробоину румынский военный корабль «Лейтенант Димитрие Николеску». В ноябре этого года балкер Georgia S под флагом Либерии, вышедший из порта Южный в Одесской области с грузом пшеницы, как сообщал источник Reuters в украинском правительстве, тоже столкнулся с плавучей миной.

Ураганный ветер накрыл Крым и ряд других южных регионов России 26 ноября. Скорость ветра достигала 40 м/с. В Крыму последствия непогоды затронули 320 населенных пунктов в 18 муниципальных образованиях, в 273 из них было нарушено электроснабжение. Без электроэнергии остались порядка 500 тыс. человек.

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Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Черное море мины Украина Военная операция на Украине
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