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Умер организатор утечки секретных документов США о войне во Вьетнаме

Скончался организатор утечки документов Пентагона о войне во Вьетнаме Даниэль Эллсберг
Эллсберг передал The New York Times документы Пентагона о действиях США во время войны во Вьетнаме. Публикации вызвали широкий резонанс и вместе с последствиями Уотергейтского скандала привели к отставке президента Никсона
Даниэль Эллсберг
Даниэль Эллсберг (Фото: Reuters/Jonathan Ernst/File Photo)

В Калифорнии в возрасте 92 лет скончался бывший военный аналитик Даниэль Эллсберг, который скопировал и передал американским СМИ секретные документы Пентагона об участии США в войне во Вьетнаме 1955-1975 гг., передает The Washington Post. В начале 70-х эта утечка вызвала в Штатах широкий резонанс, сопровождалась попытками властей через суд запретить публикации в прессе и в итоге закончилась решением Верховного суда в пользу журналистов. 

Смерть Эллсберга подтвердила его семья. В начале весны врачи диагностировали ему рак поджелудочной, но он отказался от химиотерапии и заявил, что оставшееся у него на жизнь время потратит на выступления и интервью о конфликте на Украине, опасности ядерной войны и защите первой поправки Конституции США (гарантирует в том числе свободу слова, прессы, собраний и вероисповедания).

Эллсберг родился на Среднем Западе, учился в Гарварде, получил докторскую степень по экономике и своей биографией мало был похож на потенциального антивоенного активиста, пишет The Washington Post. Он служил в корпусе морской пехоты, работал чиновником Минобороны США, а также военным аналитиком в некоммерческой организации Rand, оказывавшей услуги в том числе американским силовым структурам.

Во время командировки во Вьетнам, куда его отправили по заданию Госдепа для оценки усилий по борьбе с повстанцами, Эллсберг начал разочаровываться в войне, сочтя, что шансов на успех нет, отмечает газета.

Позднее Эллсберг был одним из трех десятков аналитиков, которые участвовали в подготовке отчетов об участии США в войне во Вьетнаме по заказу Пентагона. Из секретных документов следовало, что американские власти скрывали свои сомнения по поводу достижения прогресса в войне и вводили общественность в заблуждение по поводу наращивания численности войск, отмечает издание. Общая численность американского контингента превышала на пике 500 тыс. человек, погибли около 60 тыс.

В конце 60-х Эллсберг, имевший доступ к документам, при участии своего друга и коллеги по Rand Энтони Руссо начал выносить документы с работы и копировать их. Позднее, надеясь на скорое завершение войны, он пытался передать их нескольким сенаторам, но никто из них материалами не заинтересовался. В итоге Эллсберг передал копии документов в The News York Times.

Газета выпустила три статьи на основе секретных материалов, что спровоцировало широкую политическую полемику и антивоенные протесты в США. Администрация тогдашнего президента Ричарда Никсона добилась судебного запрета на публикацию изданием дальнейших материалов с использованием документов Пентагона, но аналогичные статьи начала выпускать The Washington Post, за ней последовали и десятки других американских СМИ. Не публиковать секретные материалы власти США потребовали и от них.

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Дело «The News York Times против США» дошло до Верховного суда, где запрет на публикации оспаривался изданием вместе с коллегами из The Washington Post. В итоге судебная коллегия большинством (шесть против трех) голосов вынесла решение, что первая поправка Конституции США позволяет американским СМИ публиковать материалы Пентагона без риска цензуры и юридических последствий. Эти события легли в основу нескольких фильмов, в том числе картины Стивена Спилберга «Секретное досье» (2017 г.) с Мэрил Стрип и Томом Хэнксом в главных ролях.

Эллсберг и помогавший ему Руссо были обвинены в краже, заговоре и шпионаже, но федеральный суд США в итоге снял с них обвинения, признав, что судебное разбирательство незаконно, поскольку допущенные американским правительством нарушения «оскорбляют чувство справедливости».

Администрация Никсона предприняла попытки борьбы с утечками, для чего была создана специальная группа, прозванная в СМИ «сантехниками Белого дома», но президент в итоге ушел в отставку в 1974 году после Уотергейтского скандала, связанного с прослушкой его соперника-демократа на выборах.

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Кирилл Соколов Кирилл Соколов
утечка данных Пентагон война во Вьетнаме
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