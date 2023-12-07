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Форум «Россия зовет!» ,  
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Оманский принц обратился к Путину со словами о засилье Запада

Наследный принц Омана: нужно положить конец несправедливому миропорядку
Сюжет
Форум «Россия зовет!»
Наследник султаната поддержал позицию Путина касательно международной ситуации, призвал отказаться от несправедливого миропорядка и создавать новые экономические центры в Азии и Африки, без засилья Запада

Оманский принц обратился к Путину со словами о засилье Запада
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Наследный принц Омана Зиязан Бен Хейсам Аль Саид на встрече с Владимиром Путиным в рамках инвестиционного форума ВТБ «Россия зовет» призвал избавиться от засилья Запада и несправедливого миропорядка.

«Я разделяю все высказанные вами оценки нынешней международной ситуации, в первую очередь того, что касается необходимости прекращения сложившегося несправедливого миропорядка и засилья Запада, а также построения нового справедливого миропорядка, экономических отношений без двойных стандартов», — сказал принц (цитата по ТАСС).

Он подчеркнул, что сейчас нужно формировать «новые механизмы для торгово-экономического взаимодействия между странами», при которых не будет «навязывания каких-либо идеологий» и «давления со стороны третьих стран». Зиязан Бен Хейсам Аль Саид также согласился с необходимостью создания новых международных экономических центров, он предложил для их размещения Азию и Африку.

Путин на встрече с принцем Омана пошутил о желании Костина стать султаном
Финансы

Путин сказал оманскому принцу, что в ходе его визита могут быть найдены «дополнительные перспективные направления» сотрудничества Москвы и Маската. Пока, по словам главы государства, объем товарооборота между двумя странами «скромный», но за девять месяцев этого года он уже вырос «в разы».

Российский президент также попросил принца передать его отцу, султану Хайсаму бен Тареку Аль Саиду, приглашение посетить Россию в следующем году.

Наследник отметил, что особую роль в развитии двусторонних проектов играет глава ВТБ Андрей Костин. На это Путин сказал, что не стоит «нахваливать» топ-менеджера, не то он захочет «быть султаном». Костин отреагировал на шутку словами «я и принцем готов».

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Владимир Путин

политик, президент России

7 октября 1952 года

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