Путин пообещал создать программу по восстановлению жилья в Донбассе

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Необходимо создать отдельную программу для восстановления жилья в Донбассе, заявил президент России Владимир Путин на заседании СПЧ. «Будем это делать обязательно. <...> Спокойненько, в рабочем порядке все это будем делать», — пообещал он.

Помощь от властей Украины в восстановлении пострадавших в ходе боевых действий территорий Донбасса «лишней не будет», но дожидаться от Киева такой поддержки бессмысленно — нужно помогать людям, подчеркнул президент.

По его словам, в Мариуполе такая работа идет «достаточно активно». «Нужно сделать все, чтобы люди не оказались на улице. Такое поручение у правительства есть, и работы идут достаточно быстрыми темпами», — сказал глава государства.

В июле Путин заявил, что на восстановление ДНР и ЛНР уйдут «месяцы и годы», но власти России будут приводить в порядок разрушенную инфраструктуру. Вице-премьер Марат Хуснуллин обещал построить, в частности, в Мариуполе парки, набережную и современную больницу, а также усовершенствовать транспортную инфраструктуру. В конце сентября в республиках Донбасса, а также в Херсонской области и в части Запорожской прошли референдумы, по итогам которых эти территории вошли в состав России.

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин в конце октября оценил стоимость восстановительных работ в Донбассе в 223 млрд руб.