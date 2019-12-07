Зеленский отказался считать Украину «блюдом для больших боссов»

Украинский президент уточнил, что его страна не будет «блюдом» для участников запланированного на 9 декабря саммита в «нормандском формате»

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Президент Владимир Зеленский хочет, чтобы Украина была «равноправной» и «независимой» страной. Об этом он заявил в эфире передачи «Свобода Слова Савика Шустера».

«Я очень не хочу, чтобы Украина была страной «между». Потому что у этого «между» есть продолжение — «между прочим» <...> Вы знаете, когда за столом сидят большие боссы, представители империй, я очень не хочу, чтобы мы [Украина] были тем блюдом, которое подают на стол этим большим боссам», — сказал он.

Глава государства сделал такое заявление в контексте обсуждения статьи в журнале TIME, посвященной украинскому президенту. В ней в том числе говорится, что Зеленский оказался «между разрушенным союзом с США и враждебной Россией».

В эфире передачи Зеленский также сообщил, что не будет «блюдом» на предстоящей встрече в «нормандском формате», которая пройдет в Париже 9 декабря, а проведет переговоры на равных с другими участниками. Он уточнил, что продление действия закона об особом статусе Донбасса будет зависеть от результатов этой встречи. По его словам, если стороны смогут сделать «важные шаги навстречу друг другу», то тогда «будем действительно говорить об этом законе».