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Зеленский отказался считать Украину «блюдом для больших боссов»
Украинский президент уточнил, что его страна не будет «блюдом» для участников запланированного на 9 декабря саммита в «нормандском формате»
Фото: РИА Новости

Президент Владимир Зеленский хочет, чтобы Украина была «равноправной» и «независимой» страной. Об этом он заявил в эфире передачи «Свобода Слова Савика Шустера».

«Я очень не хочу, чтобы Украина была страной «между». Потому что у этого «между» есть продолжение — «между прочим» <...> Вы знаете, когда за столом сидят большие боссы, представители империй, я очень не хочу, чтобы мы [Украина] были тем блюдом, которое подают на стол этим большим боссам», — сказал он.

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Глава государства сделал такое заявление в контексте обсуждения статьи в журнале TIME, посвященной украинскому президенту. В ней в том числе говорится, что Зеленский оказался «между разрушенным союзом с США и враждебной Россией».

В эфире передачи Зеленский также сообщил, что не будет «блюдом» на предстоящей встрече в «нормандском формате», которая пройдет в Париже 9 декабря, а проведет переговоры на равных с другими участниками. Он уточнил, что продление действия закона об особом статусе Донбасса будет зависеть от результатов этой встречи. По его словам, если стороны смогут сделать «важные шаги навстречу друг другу», то тогда «будем действительно говорить об этом законе».

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Зеленский впервые попал на обложку Time

Переговоры в «нормандском формате» (Россия, Украина, Германия и Франция) пройдут впервые после трехлетнего перерыва. Предполагается, что на саммите стороны обсудят выполнение минских соглашений и дальнейшие меры по урегулированию конфликта в Донбассе. Саммит, возможно, также станет площадкой для первой встречи президентов России и Украины. Инициатором проведения переговоров стал принимающий «четверку» президент Франции Эмманюэль Макрон.

Автор: Артём Губенко
Теги: Владимир Зеленский, Украина, блюдо
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