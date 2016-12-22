Трамп назвал бывшего госсекретаря США Тиллерсона «чертовски ленивым»

В интервью CBS бывший госсекретарь США Рекс Тиллерсон назвал президента Дональда Трампа недисциплинированным. После этого глава государства пожаловался, что Тиллерсон был «тупой как камень» и «чертовски ленивый».

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Президент США Дональд Трамп заявил, что у бывшего госсекретаря Рекса Тиллерсона не было необходимых для этой должности качеств, он был «глуп как камень», написал глава государства в Twitter.

«Он был тупой как камень, и я не мог избавиться от него достаточно быстро. Он был чертовски ленив», — охарактеризовал Трамп бывшего главу Госдепа. При этом президент подчеркнул, что гордится нынешним госсекретарем Майком Помпео, который делает «отличную работу».

Ранее Тиллерсон в интервью телеканалу CBS назвал Трампа «довольно недисциплинированным». По его словам, президент не любит читать — это касается в том числе подготовленных для него брифингов, а также не стремится вникать в детали.

Тиллерсон отметил, что у него неоднократно возникали разногласия с Трампом — ему часто приходилось объяснять, что многие поручения президента нельзя выполнить, поскольку они противоречат законодательству.

«Я думаю он устал от того, что я был парнем, который говорил ему: «Вы не можете этого сделать, давайте поговорим о том, что мы можем», — рассказал бывший госсекретарь.

Тиллерсон возглавлял Госдеп США с 1 февраля 2017-го по 31 марта 2018 года. Трамп уволил его с этой должности, объяснив cвое решение рабочими разногласиями. Его место занял Помпео, работавший директором ЦРУ,