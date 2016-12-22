Пентагон разошелся с послом США в России в оценке будущего договора СНВ-3

Посол Джон Хантсман и генерал Джозеф Данфорд дали противоречивые оценки судьбы договора о ядерном оружии. В Пентагоне считают, что в случае разрыва ДРСМД эта же судьба может постигнуть СНВ-3, дипломат настроен более оптимистично

Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости

Председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Джозеф Данфорд на дискуссионной площадке газеты The Washington Post выразил сомнения в продлении договора об ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3). Ранее более оптимистично будущее договора в интервью РБК оценивал посол США в России Джон Ханстман.

Джозеф Данфорд, отвечая на вопросы журналистов, связал будущее СНВ-III с договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. «Мне трудно представить, что может быть достигнут прогресс в вопросе продления договора по СНВ-3, если в его основе будет лежать несоблюдение ДРСМД», — заявил он. Данфорд подчеркнул, что прекращение нарушений договора РСМД со стороны России, могло бы послужить «условием для обсуждения вопросов, касающихся соглашений по контролю над вооружениями, в более широком спектре».

В то же время иную точку зрения ранее в интервью РБК высказывал посол США в России Джон Хантсман. Замечания о том, что США будут не заинтересованы в продлении СНВ-3 после выхода Вашингтона из ДРСМД он назвал «преждевременным выводом». «По состоянию на февраль этого года, обе стороны исполняют СНВ. США обычно действуют, исходя из каждого конкретного случая. Мы рассматриваем ситуацию с ДРСМД ради ДРСМД и как только закончим, посмотрим на договор об СНВ. Пока никакого решения о будущем договора СНВ не принято. Но, мне кажется, хорошо уже то, что обе страны соблюдают это важное соглашение», — указывал он.

«Мы сохраняем общение, и мы продолжим дискуссии по вопросам стратегической стабильности», — добавил дипломат.

О решении выйти из ДРСМД, подписанного в 1987 году лидерами СССР и США Дональд Трамп заявил в октябре. Американская сторона неоднократно предъявляла претензии к исполнению Москвой условий договора. ДРСМД предусматривает полный запрет баллистических и крылатых ракет наземного базирования со средней (от 1 тыс. км до 5,5 тыс. км) и меньшей (от 500 до 1 тыс. км) дальностью поражения. Запрет не распространяется на ракеты, размещаемые на самолетах и кораблях. Подписание договора в 1987 году привело к фактической ликвидации наземных оперативно-тактических комплексов подобного класса.

Однако уже в 2000-х годах Россия и США начали выражать взаимные претензии к исполнению условий договора. Так, недовольство Белого дома вызывает ракета 9М729, входящая в состав наземного пускового комплекса. По данным США, в ходе испытаний эта ракета нарушила установленную договором дальность. Россия, в то же время, указывает на тот факт, что в ходе учений «Запад-2017» при испытательном пуске ракета пролетела менее 500 км. 25 октября данные об испытаниях ракеты Москва передала в Вашингтон.

Россия, в свою очередь, расценивает в качестве нарушения договора наземное развертывание универсальных пусковых установок Мk-41 в составе комплексов Aegis Ashore, размещаемых в Европе. Такие установки позволяют осуществлять запуск крылатых ракет «Томагавк», способных нарушать установленную ДРСМД дальность.

Обновленный договор СНВ (СНВ-3) в апреле 2010 года был подписан лидерами России и США Дмитрием Медведевым и Бараком Обамой. Договор ограничивает численность развернутых носителей ядерного оружия. Он рассчитан на период до февраля 2021 года. СНВ-3 может быть продлен еще на пять лет, однако для этого страны должны принять соответствующее решение до срока истечения действия договора. Российский МИД указывал на то, что Москва имеет претензии к США и по этому договору. США «на протяжении порядка двух лет проводили переоборудование части пусковых установок баллистических ракет подводных лодок (ПУ БРПЛ) «Трайдент-II» и тяжелых бомбардировщиков (ТБ) В-52H, после чего в одностороннем порядке исключали их из засчета по Договору». «Считаем это совершенно неправомерным», — указывало ведомство.