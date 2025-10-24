Минюст признал иноагентами жену Майкла Наки и проект «Сердитая Чувашия»
Минюст внес в список иноагентов супругу Майкла Наки (также внесен в реестр иноагентов) Нино Росебашвили, политолога и специалиста по Южному Кавказу Руслана Сулейманова. Обновленный перечень опубликован на сайте ведомства.
Также в список попали:
- журналистка Ирина Кузьмичева (Ирина Новик);
- журналист, автор ютьюб-канала «Савромат» Дмитрий Чернышевский;
- проект «Сердитая Чувашия»;
- проект «Усть-Кут24».
Они, как сообщает Минюст, участвовали в создании материалов иноагентов и нежелательных организаций, распространяли недостоверную информацию о решениях органов власти, дискредитировали российскую армию и выступали против военной операции на Украине.
Все внесенные в реестр физлица проживают за пределами России, говорится в сообщении Минюста. То же касается основателя проекта «Усть-Кут24». Основателем же «Сердитой Чувашии» является лицо, включенное в реестр иноагентов (это Семен Кочкин (признан иноагентом), бывший координатор штаба Алексея Навального (штабы Навального признаны в России экстремистскими и запрещены) в Чебоксарах.
На данный момент в списке 1099 физлиц и организаций.
Нино Росебашвили — журналистка, радиоведущая блогер и бывшая сотрудница радио «Эхо Москвы». Она ведет свой Youtube-канал, на котором в настоящее время 235 тыс. подписчиков.
Чернышевский ведет канал Youtube-канал «Савромат» на военно-политическую и историческую тематику, у него 279 тыс. подписчиков.
«Сердитая Чувашия» — это проект с собственным телеграм-каналом. Его создатели выступают против военной операции на Украине и пишут о ней. Проект позиционируется как протестное движение, которое в том числе расследует коррупцию в республике и рассказывает о нарушении прав мобилизованных.
Проект «Усть-Кут24» также имеет свой телеграм-канал. Как утверждают создатели, в нем публикуются актуальные новости города Усть-Кута и Иркутской области. На канале, однако, появляются сообщения и на другие темы, в том числе новости федеральной повестки. У проекта есть сайт, а также Youtube-канал. На последнем 3,4 тыс. подписчиков, в информации к нему говорится, что канал создан в Польше.
Материал дополняется
