Минюст признал иноагентами жену Майкла Наки и проект «Сердитая Чувашия»

Фото: Андрей Любимов / РБК

Минюст внес в список иноагентов супругу Майкла Наки (также внесен в реестр иноагентов) Нино Росебашвили, политолога и специалиста по Южному Кавказу Руслана Сулейманова. Обновленный перечень опубликован на сайте ведомства.

Также в список попали:

журналистка Ирина Кузьмичева (Ирина Новик);

журналист, автор ютьюб-канала «Савромат» Дмитрий Чернышевский;

проект «Сердитая Чувашия»;

проект «Усть-Кут24».

Они, как сообщает Минюст, участвовали в создании материалов иноагентов и нежелательных организаций, распространяли недостоверную информацию о решениях органов власти, дискредитировали российскую армию и выступали против военной операции на Украине.

Все внесенные в реестр физлица проживают за пределами России, говорится в сообщении Минюста. То же касается основателя проекта «Усть-Кут24». Основателем же «Сердитой Чувашии» является лицо, включенное в реестр иноагентов (это Семен Кочкин (признан иноагентом), бывший координатор штаба Алексея Навального (штабы Навального признаны в России экстремистскими и запрещены) в Чебоксарах.

На данный момент в списке 1099 физлиц и организаций.

Нино Росебашвили — журналистка, радиоведущая блогер и бывшая сотрудница радио «Эхо Москвы». Она ведет свой Youtube-канал, на котором в настоящее время 235 тыс. подписчиков.

Чернышевский ведет канал Youtube-канал «Савромат» на военно-политическую и историческую тематику, у него 279 тыс. подписчиков.

«Сердитая Чувашия» — это проект с собственным телеграм-каналом. Его создатели выступают против военной операции на Украине и пишут о ней. Проект позиционируется как протестное движение, которое в том числе расследует коррупцию в республике и рассказывает о нарушении прав мобилизованных.

Проект «Усть-Кут24» также имеет свой телеграм-канал. Как утверждают создатели, в нем публикуются актуальные новости города Усть-Кута и Иркутской области. На канале, однако, появляются сообщения и на другие темы, в том числе новости федеральной повестки. У проекта есть сайт, а также Youtube-канал. На последнем 3,4 тыс. подписчиков, в информации к нему говорится, что канал создан в Польше.

Материал дополняется