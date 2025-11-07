Силовики предотвратили доставку взрывчатки в Измайловский парк в Москве

В Люберцах предотвратили передачу взрывчатки для террористического акта. Задержан 27-летний житель Волоколамска, который должен был перепрятать взрывное устройство в Измайловском парке

Фото: Вадим Ахметов / URA.RU / Global Look Press

Полицейские и сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) задержали в Люберцах 27-летнего жителя Волоколамска за приготовление к террористическому акту. Мужчина собирался передать взрывчатку через тайник в Измайловском парке в Москве, сообщили в МВД.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 30 и 205 УК (приготовление к преступлению и покушение на преступление; террористический акт).

Предварительно, злоумышленник по своей инициативе в одном из мессенджеров вступил в переписку с неизвестным и выразил готовность содействовать украинским спецслужбам, сообщила представитель МВД Ирина Волк.

По указанию куратора мужчина приехал в гаражный кооператив в Люберцах Московской области и забрал из тайника пакет со взрывным устройством. А в Измайловском парке, также через тайник, должен был передать его сообщнику. «В процессе выполнения задуманного он был задержан полицейскими», — добавила Волк. По ее словам, сейчас полиция разыскивает соучастников задержанного.

Измайловский парк культуры и отдыха — один из самых больших парков в столице, памятник садово-паркового искусства, особо охраняемая природная территория. Располагается на 310 га естественного леса в черте города.

В тот же день, 7 ноября, ФСБ задержала жителя Тамбовской области, который передал украинскому блогеру данные о военных, участвующих в военной операции на Украине. По версии следствия, россиянин начал по собственной инициативе переписываться с блогером, которого контролировала военная разведка Киева. Затем он стал передавать тому информацию о местах нахождения подразделений, участвующих в спецоперации. Мужчина также финансировал запрещенную в России проукраинскую организацию.

Возбуждены уголовные дела о государственной измене и финансировании терроризма. Задержанному грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

До этого, в конце октября, в Москве задержали 26-летнего мужчину, который, по данным ФСБ, также передавал на Украину информацию о дислокации средств ПВО и других объектов Минобороны в Подмосковье и Краснодарском крае. Ему вменили госизмену.