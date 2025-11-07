 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

Во Франции обеспокоились возможной продажей урана из Нигера России

Le Monde: возможная продажа урана из Нигера России вызвала тревогу во Франции
Власти Нигера и «Росатом» могли заключить сделку на $170 млн о приобретении 1 тыс. тонн уранового сырья, утверждает Le Monde. Рудник раньше принадлежал французской Orano. Власти Франции обеспокоены из-за этой сделки

Возможная продажа 1 тыс. тонн нигерийского урана России вызвала тревогу у властей Франции, сообщает Le Monde со ссылкой на источники в правительстве Франции.

По данным издания, власти Нигера и российская госкорпорация «Росатом» заключили сделку на сумму $170 млн о приобретении 1 тыс. тонн желтого кека (концентрированного, но необогащенного урана).

РБК направил запрос в Росатом.

1,4 тыс. тонн урана хранятся на месторождении Арлит на севере Нигера, рудник, до государственного переворота в стране в 2023 году принадлежал французской ядерной группе Orano. После смены власти компания была вынуждена прекратить свою деятельность в Нигере.

По словам высокопоставленного французского источника в службе безопасности, в настоящее время Россия и Нигер работают над формированием колонны из примерно 30 грузовиков для транспортировки урана через Буркина-Фасо и Того в порт Ломе к концу ноября. Оттуда уран отправят в Россию на грузовом судне, уточняет Le Monde.

Как пишет газета, уран проследует через районы, которые контролируют группировки, связанные с «Аль-Каидой» и «Исламским государством» (обе группировки признаны террористическими и запрещены в России).

Елисейский дворец был проинформирован о сделке. Как уточнило издание, этот вопрос вызывает обеспокоенность у парижских лидеров.

Собеседник также рассказал, что в октябре нигерийские военные, таможенники и представители разведки провели переговоры со своими коллегами из Буркина-Фасо и Того для установления сотрудничества при транспортировке урана.

Глава МИДа Ирана раскрыл местонахождение пропавшего после ударов урана
Политика
Аббас Арагчи

Французская Orano занималась разработкой урановых рудников в Нигере на протяжении 50 лет. В ее ведении были два урановых рудника на месторождении возле города Арлит: COMINAK и Somair. Последний является крупнейшей в стране урановой шахтой — по заключенному в мае 2024 года соглашению между группой и правительством Нигера она должна эксплуатироваться до 2040 года.

В июне 2024 года Bloomberg со ссылкой на источники сообщал о переговорах между «Росатомом» и военной хунтой Нигера о приобретении урановых активов, которые принадлежали Orano SA. В ответ на запрос Bloomberg в Orano тогда сообщили, что компании ничего не известно о переговорах. После переворота в Нигере она продолжает сотрудничать с военным руководством, заверили там.

«Росатом» опроверг планы по приобретению уранодобывающих активов Orano. В компании тогда сообщили РБК, что корпорация «выстраивает свою работу на зарубежных рынках, основываясь на принципах учета взаимных интересов».

В конце сентября Нигер также предложил «Росатому» участие в проекте строительства АЭС на 2 тыс. МВт. Генеральный директор корпорации Алексей Лихачев назвал тогда предложение Нигера крайне интересным.

Нигер — один из ключевых производителей урана. По оценкам Всемирной ядерной ассоциации, в 2022 году страна занимала седьмое место в мире по объему добычи. Помимо французских, урановыми рудниками в Нигере владеют китайские и испанские компании.

Переворот в Нигере произошел 26 июля 2023 года. Группа военных из президентской гвардии, к которым позднее присоединилось командование вооруженных сил страны, захватила власть. Новым главой государства объявил себя начальник гвардии Абдурахман Тчиани. Происходящее он объяснил желанием бороться с коррупцией и хищением государственных средств. В августе 2023 года мятежники объявили о приостановке экспорта урана и золота во Францию. Они обвинили страну в подготовке операции по освобождению отстраненного от власти Мохамеда Базума.

