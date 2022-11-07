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Захарова сравнила время вступления Украины в ЕС и его развала
Захарова допустила, что вступление Украины в ЕС займет столько же, сколько его развал
Вступление Украины в Евросоюз займет столько же времени, сколько и его развал. Об этом заявила глава МИД России Мария Захарова.
Ранее еврокомиссар по вопросам расширения и политики соседства Оливер Вархели заявил изданию Welt am Sonntag, что подготовка к вступлению Украины в Евросоюз «займет годы».
«Видимо, столько же, сколько займет развал ЕС», — написала она, комментируя слова европейского политика.
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