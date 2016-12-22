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Путин назначил бывшего заместителя Чайки своим полпредом
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Путин назначил бывшего заместителя Чайки своим полпредом
Президент Владимир Путин назначил своим полномочным представителем в Северо-Западном федеральном округе Александра Гуцана. Ранее он был заместителем генерального прокурора Юрия Чайки
Александр Гуцан (Фото: Александр Коряков / «Коммерсантъ»)

Новым представителем президента в Северо-Западном федеральном округе назначен бывший заместитель генерального прокурора Александр Гуцан. Текст указа президента Владимира Путина опубликован на официальном сайте Кремля.

«В соответствии с пунктом «к» статьи 83 Конституции Российской Федерации назначить Гуцана Александра Владимировича полномочным представителем президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе», — гласит указ.​

По конституции, заместителей генпрокурора назначает и освобождает от должности Совет Федерации по предложению президента.

Об отставке Гуцана стало известно накануне, 6 ноября. Причиной был назван его переход на другую работу. Газета «Коммерсант» сообщила, что Гуцан получил от президента России предложение стать полпредом в СЗФО. Источники издания рассказали, что сначала Гуцан ответил на предложение отказом, однако затем решил перебраться в родной для себя регион — он родом из Гатчинксого района Ленинградской области.

Утром 7 ноября, за несколько часов до публикации указа президента, Совет Федерации освободил Гуцана от должности заместителя генпрокурора.

Место полпреда в СЗФО стало вакантным 3 октября, когда занимавшему этот пост Александру Беглову Путин предложил поработать врио главы Петербурга вместо ушедшего в отставку Георгия Полтавченко.

Автор: Владислав Гордеев.
Теги: кадровые назначения , Владимир Путин , СЗФО
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