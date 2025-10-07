 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине
Минобороны Словакии объяснило, чем поможет Украине

Минобороны Словакии исключило поставку военной помощи Украине
Сюжет
Военная операция на Украине
Братислава предоставит Киеву только нелетальную помощь, без передачи оружия, заявил словацкий министр обороны Калиняк. Речь идет о системах разминирования и инженерной поддержки в рамках 14-го пакета помощи Украине
Роберт Калинак
Роберт Калинак (Фото: Rafal Klimkiewicz / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Поставки Словакии по 14-му пакету помощи Украине носят исключительно гуманитарный характер и не включают передачу вооружений, заявил министр обороны страны Роберт Калиняк. Его слова приводит агентство TASR.

Братислава будет продолжать предоставлять Украине лишь нелетальные средства — такие как системы разминирования, — оказывать инженерную поддержку и помощь в области энергетики. Калиняк подчеркнул, что словацкое правительство остается последовательным и не намерено менять курс в вопросах военных поставок.

«Мы остаемся верны тому, о чем всегда говорили. Мы ясно дали понять, что больше не будем безвозмездно передавать Украине оружие или подобные предметы, а только нелетальную и, следовательно, гуманитарную помощь», — сказал он.

По данным Министерства обороны Украины, Словакия предоставит ВСУ пять систем разминирования Bozena. Часть 14-го пакета помощи для украинцев уже подготовлена, рассматривается подготовка к 15-му пакету, добавил Калиняк.

Словакия и Украина проведут переговоры после обещания пакета помощи
Политика
Роберт Фицо

Правительство Роберта Фицо, пришедшее к власти осенью 2023 года, регулярно выступало против военной помощи Украине, считая, что она «ведет лишь к продлению военного конфликта». Братислава неоднократно блокировала пакеты финансовой помощи ЕС Украине, в том числе в январе и марте 2025 года. Однако накануне, 6 октября, власти Словакии объявили, что предоставят Украине первый пакет помощи с конца 2023 года — он также будет первым с момента прихода Фицо к власти. А 17 октября в словацком городе Михаловце пройдет встреча украинской и словацкой делегаций.

Москва выступает против любой иностранной помощи Украине, считая, что это лишь затягивает конфликт.

