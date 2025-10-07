Минобороны Словакии объяснило, чем поможет Украине

Братислава предоставит Киеву только нелетальную помощь, без передачи оружия, заявил словацкий министр обороны Калиняк. Речь идет о системах разминирования и инженерной поддержки в рамках 14-го пакета помощи Украине

Роберт Калинак (Фото: Rafal Klimkiewicz / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Поставки Словакии по 14-му пакету помощи Украине носят исключительно гуманитарный характер и не включают передачу вооружений, заявил министр обороны страны Роберт Калиняк. Его слова приводит агентство TASR.

Братислава будет продолжать предоставлять Украине лишь нелетальные средства — такие как системы разминирования, — оказывать инженерную поддержку и помощь в области энергетики. Калиняк подчеркнул, что словацкое правительство остается последовательным и не намерено менять курс в вопросах военных поставок.

«Мы остаемся верны тому, о чем всегда говорили. Мы ясно дали понять, что больше не будем безвозмездно передавать Украине оружие или подобные предметы, а только нелетальную и, следовательно, гуманитарную помощь», — сказал он.

По данным Министерства обороны Украины, Словакия предоставит ВСУ пять систем разминирования Bozena. Часть 14-го пакета помощи для украинцев уже подготовлена, рассматривается подготовка к 15-му пакету, добавил Калиняк.

Правительство Роберта Фицо, пришедшее к власти осенью 2023 года, регулярно выступало против военной помощи Украине, считая, что она «ведет лишь к продлению военного конфликта». Братислава неоднократно блокировала пакеты финансовой помощи ЕС Украине, в том числе в январе и марте 2025 года. Однако накануне, 6 октября, власти Словакии объявили, что предоставят Украине первый пакет помощи с конца 2023 года — он также будет первым с момента прихода Фицо к власти. А 17 октября в словацком городе Михаловце пройдет встреча украинской и словацкой делегаций.

Москва выступает против любой иностранной помощи Украине, считая, что это лишь затягивает конфликт.