Минобороны Словакии объяснило, чем поможет Украине
Поставки Словакии по 14-му пакету помощи Украине носят исключительно гуманитарный характер и не включают передачу вооружений, заявил министр обороны страны Роберт Калиняк. Его слова приводит агентство TASR.
Братислава будет продолжать предоставлять Украине лишь нелетальные средства — такие как системы разминирования, — оказывать инженерную поддержку и помощь в области энергетики. Калиняк подчеркнул, что словацкое правительство остается последовательным и не намерено менять курс в вопросах военных поставок.
«Мы остаемся верны тому, о чем всегда говорили. Мы ясно дали понять, что больше не будем безвозмездно передавать Украине оружие или подобные предметы, а только нелетальную и, следовательно, гуманитарную помощь», — сказал он.
По данным Министерства обороны Украины, Словакия предоставит ВСУ пять систем разминирования Bozena. Часть 14-го пакета помощи для украинцев уже подготовлена, рассматривается подготовка к 15-му пакету, добавил Калиняк.
Правительство Роберта Фицо, пришедшее к власти осенью 2023 года, регулярно выступало против военной помощи Украине, считая, что она «ведет лишь к продлению военного конфликта». Братислава неоднократно блокировала пакеты финансовой помощи ЕС Украине, в том числе в январе и марте 2025 года. Однако накануне, 6 октября, власти Словакии объявили, что предоставят Украине первый пакет помощи с конца 2023 года — он также будет первым с момента прихода Фицо к власти. А 17 октября в словацком городе Михаловце пройдет встреча украинской и словацкой делегаций.
Москва выступает против любой иностранной помощи Украине, считая, что это лишь затягивает конфликт.
