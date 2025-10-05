Путин поздравил президента Таджикистана с днем рождения
Президент России Владимир Путин поздравил таджикистанского коллегу Эмомали Рахмона с днем рождения, сообщила пресс-служба лидера Таджикистана. Рахмону исполнилось 73 года.
Путин в своем обращении подчеркнул важность продолжения активной совместной работы двух стран и отметил значительный личный вклад Рахмона в развитие стратегического партнерства и союзнических отношений между Москвой и Душанбе.
Свои поздравления главе Таджикистана также направили председатель КНР, президенты Азербайджана, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Туркмении, Турции, Узбекистана.
9 октября Путин планирует совершить государственный визит в Таджикистан, где примет участие во втором саммите «Центральная Азия — Россия». Этот визит можно расценивать как знак высокой оценки вклада республики в обеспечение безопасности Центральной Азии, заявил посол России в Таджикистане Семен Григорьев.
Ранее в сентябре Путин поздравил президента Таджикистана с Днем независимости республики и отметил российско-таджикистанские отношения, которые «успешно развиваются в духе стратегического партнерства и союзничества».
В последний раз Владимир Путин и Эмомали Рахмон встречались в Китае в рамках саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и на параде Победы, посвященном 80-й годовщине окончания Второй мировой войны.
