 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

Путин поздравил президента Таджикистана с днем рождения

Путин поздравил президента Таджикистана с 73-летием

Президент России Владимир Путин поздравил таджикистанского коллегу Эмомали Рахмона с днем рождения, сообщила пресс-служба лидера Таджикистана. Рахмону исполнилось 73 года.

Путин в своем обращении подчеркнул важность продолжения активной совместной работы двух стран и отметил значительный личный вклад Рахмона в развитие стратегического партнерства и союзнических отношений между Москвой и Душанбе.

Свои поздравления главе Таджикистана также направили председатель КНР, президенты Азербайджана, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Туркмении, Турции, Узбекистана.

9 октября Путин планирует совершить государственный визит в Таджикистан, где примет участие во втором саммите «Центральная Азия — Россия». Этот визит можно расценивать как знак высокой оценки вклада республики в обеспечение безопасности Центральной Азии, заявил посол России в Таджикистане Семен Григорьев.

Ранее в сентябре Путин поздравил президента Таджикистана с Днем независимости республики и отметил российско-таджикистанские отношения, которые «успешно развиваются в духе стратегического партнерства и союзничества».

В последний раз Владимир Путин и Эмомали Рахмон встречались в Китае в рамках саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и на параде Победы, посвященном 80-й годовщине окончания Второй мировой войны.

Разведка Дании рассказала об инцидентах с российскими кораблями

Орбан увидел во вступлении Украины в ЕС перспективу войны с Россией

FT: Великобритания уже помогает Украине бить по России

Турция ответила на требование Трампа отказаться от покупки нефти у России

ЕС продлил санкции за «гибридные действия» России

Великий герцог Люксембурга отрекся от престола в пользу сына

ЦБ впервые оценил потенциальный вклад НДС в инфляцию

FT: Трамп поручил подготовиться к обмену данными для дальних ударов с Украиной

Пи Дидди захотел создать ИИ-проект вместе с сокамерником

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Персоны
Дарья Лебедева Дарья Лебедева
Владимир Путин Эмомали Рахмон Таджикистан
Владимир Путин фото
Владимир Путин
политик, президент России
7 октября 1952 года
Материалы по теме
Путин поздравил военных с Днем Космических войск
Общество
Путин поздравил педагогов с Днем учителя. Видео
Политика
Путин поздравил Си Цзиньпина и назвал своим дорогим другом
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 3 октября
EUR ЦБ: 95,34 (-0,3) Инвестиции, 02 окт, 18:01 Курс доллара на 3 октября
USD ЦБ: 81,01 (-0,49) Инвестиции, 02 окт, 18:01
10 главных триллеров и детективов октября. От этих книг захватывает дух Life, 09:00
Суд заблокировал решение Трампа о развертывании Нацгвардии в Портленде Политика, 08:53
Путин поздравил президента Таджикистана с днем рождения Политика, 08:45
Что такое IPO и зачем компании выходить на Московскую биржу #всенабиржу!, 08:30
В КНДР заявили о наращивании военного потенциала в ответ на политику США Политика, 08:25
Анкалаев потерял титул UFC в реванш-поединке с бразильцем Перейрой Спорт, 08:15
Поиском пропавшей в Красноярском крае семьи занялись около 250 человек Общество, 07:57
Хотите учиться в комьюнити профессионалов Мини-MBA от РБК?
Занять место
Держать лицо: как (не) изменилась деловая культура Китая РБК и ВТБ, 07:46
Москвичам пообещали постепенное понижение температуры Общество, 07:46
Актер из «Папиных дочек» Казаков попал в реестр неплательщиков алиментов Общество, 07:41
Во Львове остановился общественный транспорт после взрывов Политика, 07:28
Над регионами России за ночь уничтожили 32 беспилотника Политика, 07:25
МВД рекомендовало не указывать в соцсетях полные персональные данные Общество, 07:00
Politico рассказало, почему Чехия может стать «новой головной болью» ЕС Политика, 06:54