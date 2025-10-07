Орешкин оценил шутку Путина про «Орешник»
Замглавы администрации президента Максим Орешкин ответил на вопрос, как он оценил шутку президента Владимира Путина про ракету «Орешник» и его фамилию. Глава государства произнес ее на пленарной сессии заседания международного дискуссионного клуба «Валдай».
«У нас появилось много современных высокотехнологичных систем оружия. Взять тот же «Орешник». Не «Орешкин», а «Орешник», — сказал Путин.
По словам Орешкина, он «позитивно» оценивает шутку президента, передает «РИА Новости».
Глава государства говорил ранее, что не знает, почему «Орешник» получил такое название.
«Орешник» — новейшая баллистическая ракета средней дальности (до 5,5 тыс. км). Она развивает скорость до 10 Мах (около 12,4 тыс. км/ч, или 3 км/с) и может нести боевую часть массой до 1,5 т. В ядерном оснащении ракета может доставлять заряды общей мощностью 900 кт (45 Хиросим), сообщал правительственный портал «Объясняем.рф».
О пуске «Орешника» Путин впервые рассказал в ноябре прошлого года — она ударила по военно-промышленному предприятию в Днепре. Это стало ответом на использование Украиной для ударов по России дальнобойного оружия (американских ATACMS и британских Storm Shadow, атаковавших военные объекты в Брянской и Курской областях). «Орешник» запускали в безъядерном исполнении. Пуск ракеты был проведен с полигона Капустин Яр в Астраханской области — по прямой расстояние до Днепра оттуда около 800 км.
1 августа Путин сообщил, что был произведен первый серийный комплекс «Орешник» и что он поступил в войска.
