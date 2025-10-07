 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

Орешкин оценил шутку Путина про «Орешник»

Сюжет
Военная операция на Украине
Путин пошутил о том, что ракета «Орешник» не называется «Орешкин» — по фамилии замглавы его администрации. Глава государства указывал, что не знает, почему ракете дали такое название
Максим Орешкин
Максим Орешкин (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Замглавы администрации президента Максим Орешкин ответил на вопрос, как он оценил шутку президента Владимира Путина про ракету «Орешник» и его фамилию. Глава государства произнес ее на пленарной сессии заседания международного дискуссионного клуба «Валдай».

«У нас появилось много современных высокотехнологичных систем оружия. Взять тот же «Орешник». Не «Орешкин», а «Орешник», — сказал Путин.

По словам Орешкина, он «позитивно» оценивает шутку президента, передает «РИА Новости».

Глава государства говорил ранее, что не знает, почему «Орешник» получил такое название.

Залужный назвал удар «Орешником» по Днепру показателем отставания Украины
Политика
Валерий Залужный

«Орешник» — новейшая баллистическая ракета средней дальности (до 5,5 тыс. км). Она развивает скорость до 10 Мах (около 12,4 тыс. км/ч, или 3 км/с) и может нести боевую часть массой до 1,5 т. В ядерном оснащении ракета может доставлять заряды общей мощностью 900 кт (45 Хиросим), сообщал правительственный портал «Объясняем.рф».

О пуске «Орешника» Путин впервые рассказал в ноябре прошлого года — она ударила по военно-промышленному предприятию в Днепре. Это стало ответом на использование Украиной для ударов по России дальнобойного оружия (американских ATACMS и британских Storm Shadow, атаковавших военные объекты в Брянской и Курской областях). «Орешник» запускали в безъядерном исполнении. Пуск ракеты был проведен с полигона Капустин Яр в Астраханской области — по прямой расстояние до Днепра оттуда около 800 км.

1 августа Путин сообщил, что был произведен первый серийный комплекс «Орешник» и что он поступил в войска.

Читайте РБК в Telegram.

Литва снизила уровень охраны Тихановской. Раньше на это тратили €1 млн в год

Италия обратится к ООН с предложением олимпийского перемирия

Кремль счел возможную передачу Киеву Tomahawk серьезным витком эскалации

Павел Дуров опубликовал кадры купания в водах озера Кольсай в Казахстане

Цивилев призвал брать на работу в IТ участников военной операции

FT узнала о гарантиях Трампа арабским странам в рамках сделки по Газе

Матвиенко предложила собирать с неработающих деньги на ОМС

Кому присудили Нобелевскую премию по физиологии и медицине

Прокуратура утвердила обвинение против актрисы Яны Трояновой

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Персоны
Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Максим Орешкин «Орешник» Владимир Путин
Максим Орешкин фото
Максим Орешкин
замглавы администрации президента России
21 июля 1982 года
Владимир Путин фото
Владимир Путин
политик, президент России
7 октября 1952 года
Материалы по теме
Залужный назвал удар «Орешником» по Днепру показателем отставания Украины
Политика
Минск не увидел «бездумной гонки вооружений» в размещении «Орешника»
Политика
На учениях «Запад-2025» отработали планирование применения «Орешника»
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 7 октября
EUR ЦБ: 96,83 (+0,78) Инвестиции, 06 окт, 19:08 Курс доллара на 7 октября
USD ЦБ: 83 (+1,1) Инвестиции, 06 окт, 19:08
Bloomberg узнал о задаче НАТО найти дешевые средства уничтожения дронов Политика, 17:48
Капитана СКА дисквалифицировали на два матча КХЛ за грубый фол Спорт, 17:38
Госдума приняла закон об ужесточении требований к управляющим компаниям Недвижимость, 17:37
ГК ВИК и БелГАУ открыли Центр компетенций по диагностике РБК Компании, 17:30
Новые возможности увеличить капитал: обучающий проект Мосбиржи #всенабиржу!, 17:29
Джокович побил рекорд Федерера на турнирах серии «Мастерс» Спорт, 17:28
Налоговая инспекция подала в суд заявление о банкротстве Митрошиной Общество, 17:27
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
Моди по телефону поздравил Путина с днем рождения Политика, 17:26
Эрдоган поздравил Путина с Днем рождения и обсудил с ним Украину Политика, 17:23
Дзядко и Котрикадзе внесли в перечень террористов и экстремистов Политика, 17:22
Лукашенко по телефону поздравил Путина с днем рождения Политика, 17:20
На саммите в Душанбе решат вопрос об учреждении СНГ+ Политика, 17:19
Где в Европе заявляли об инцидентах с дронами. Инфографика Политика, 17:15
Ресурс иностранных двигателей Superjet 100 продлили до 2028–2029 годов Бизнес, 17:11