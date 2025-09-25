Украинский дрон пытался атаковать Курскую АЭС-2
ВСУ с помощью дрона попытались атаковать Курскую АЭС-2 в Курчатове, сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн.
«В результате падения БПЛА зацепил одно из строений на территории строящейся станции. Здание посечено осколками, угрозы возгорания нет», — написал он.
Никто не пострадал, станция работает штатно.
Материал дополняется
