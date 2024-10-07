Литва передаст Украине пять штанов из российского поезда

Камуфляж и маскировочные сети нашли литовские пограничники в поезде, шедшем из Калининграда в Москву. Литва предположила, что их отправили волонтеры для служащих в зоне военной операции, и изъяла

Фото: Таможня Литовской Республики

Литовские пограничники изъяли пять камуфляжных штанов из почтового вагона поезда Калининград — Москва. Конфискованный груз передадут Украине в качестве помощи, сообщила пресс-служба литовской таможни.

Штаны изъяли 2 октября в соответствии с регламентом Совета ЕС о санкциях против России (№ 833/2014, категория VIII) как предмет возможного военного назначения, поскольку такая одежда используется для маскировки. Ведомство сочло, что эти штаны предназначались россиянам в зоне военной операции. Кроме того, 1 октября литовские пограничники изъяли в идущем из Калининграда поезде пять маскировочных сетей, а 27 и 29 сентября конфисковали камуфляжные сетки для маскировки пушек.

«Такие посылки, по оценке таможенников, предназначенные для российских войск, воюющих против Украины, чаще всего отправляются членами различных волонтерских организаций, действующих в Калининградской области России <...> Конфискованные товары передаются литовской таможней в качестве поддержки Украины», — сообщила таможня Литвы.

Таможня Литвы напомнила, что для перевозки военных грузов требуется разовое разрешение, выдаваемое Министерством обороны, но сейчас такие документы не оформляют.

РБК обратился за комментарием в пресс-службу РЖД, направил запрос в посольство России в Литве и посольство Литвы в России.

Железнодорожные составы, идущие из Калининградской области в остальную часть России, проходят через территорию Литвы. Литовское правительство еще в 2022 году предупредило о прекращении пропуска транзитом грузов, которые подпадают под санкции ЕС.

«По нашим предварительным оценкам, это от 20 до 40% номенклатуры, которые перевозились между Калининградской областью и другими регионами России. Это строительные материалы, цемент, металлы, целый ряд других важных для строительства и производства», — рассказал тем летом губернатор Антон Алиханов. Он назвал позицию балтийского государства нарушением правил свободного транзита, протоколов по вступлению в ЕС, а также попыткой «удушить» область.

Погранслужба Литвы отказывается пропускать не только подсанкционные грузы: в начале октября 2024-го она задержала поезд Москва — Калининград и потребовала удалить с вагонов «провокационные надписи». Служба охраны госграницы (VSAT) сочла таковыми нарисованные черной краской буквы Z и ZOV, а также надпись «Вильнюс — российский город». Пограничники рассказали, что персонал поезда затруднился объяснить, как на вагонах появились надписи. Рисунки стерли начальник и сотрудники поезда с помощью песка.

Российская сторона требует отменить международные санкции и рассматривает их как незаконный и нелегитимный инструмент давления, а конфискацию собственности граждан или государственных активов называет воровством.