Минобороны сообщило об ударе «Искандером» по предприятию в Павлограде

По расположению украинской армии на востоке Днепропетровской области ударили комплексом «Искандер», отчиталось российское военное ведомство

Российская армия нанесла удар по месту временной дислокации 72-й бригады ВСУ на территории промышленного предприятия в городе Павлоград Днепропетровской области Украины, доложило Минобороны России.

Удар нанесен ракетным комплексом «Искандер».

«Искандер» — семейство оперативно-тактических ракетных комплексов (ОТРК), предназначенных для нанесения ударов по целям на расстоянии до 500 км.

Накануне, 6 октября, ведомство отчиталось об ударе «Искандером» по прибывшему из Европы контейнеровозу с боеприпасами для ВСУ, цель уничтожили. «Ракетный удар был нанесен в момент разгрузки боеприпасов. На кадрах объективного контроля видна детонация боеприпасов», — отметило министерство.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.