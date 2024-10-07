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Военная операция на Украине ,  
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Минобороны сообщило об ударе «Искандером» по предприятию в Павлограде

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Военная операция на Украине
По расположению украинской армии на востоке Днепропетровской области ударили комплексом «Искандер», отчиталось российское военное ведомство

Российская армия нанесла удар по месту временной дислокации 72-й бригады ВСУ на территории промышленного предприятия в городе Павлоград Днепропетровской области Украины, доложило Минобороны России.

Удар нанесен ракетным комплексом «Искандер».

«Искандер» — семейство оперативно-тактических ракетных комплексов (ОТРК), предназначенных для нанесения ударов по целям на расстоянии до 500 км.

Накануне, 6 октября, ведомство отчиталось об ударе «Искандером» по прибывшему из Европы контейнеровозу с боеприпасами для ВСУ, цель уничтожили. «Ракетный удар был нанесен в момент разгрузки боеприпасов. На кадрах объективного контроля видна детонация боеприпасов», — отметило министерство.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

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Теги
Украина Минобороны Павлоград Днепропетровская область «Искандер-М»
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