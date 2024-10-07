«РИА Новости» узнало об увольнении восьми генералов силовых ведомств

С должностей уволены, в частности, руководители ростовского и подмосковного главков МЧС, главы управлений СК по Бурятии и Ставропольскому краю, а также замдиректора департамента оперативного управления МЧС

Александр Молчанов (Фото: МЧС Амурской области) Игорь Иванов (Фото: СУ СК России по Ставропольскому краю) Вячеслав Сухоруков (Фото: СУ СК России по Республике Бурятия) Сергей Полетыкин (Фото: ГУ МЧС России по Московской области) Сергей Филиппов (Фото: ГУ МЧС России по Ростовской области)

Восемь генералов силовых ведомств, в том числе МЧС, Следственного комитета и Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН), освобождены от должностей, передает «РИА Новости» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Как сообщил собеседник агентства, с постов сняли в том числе:

замдиректора департамента оперативного управления МЧС генерал-майора Александра Молчанова;

руководителя управления Следственного комитета по Ставропольскому краю генерал-майора юстиции Игоря Иванова;

руководителя управления СК по Бурятии генерал-майора юстиции Вячеслава Сухорукова;

начальника подмосковного главка МЧС генерал-лейтенанта внутренней службы Сергея Полетыкина;

главу управления МЧС по Ростовской области генерал-лейтенанта внутренней службы Сергея Филиппова.

В пресс-службах управлений МЧС по Ростовской и Московской областям подтвердили РБК, что Филиппов и Полетыкин освобождены от должностей.

РБК обратился за комментарием в СК и управление ведомства по Ставропольскому краю.

Руководителей главков СК и МЧС, согласно федеральному законодательству, назначает президент России.

Молчанов занимал должность с февраля 2020 года, Иванов — с мая 2022-го. Сухоруков возглавил бурятский главк СК в ноябре 2019-го. Полетыкин с апреля 2014 года руководил подмосковным главком МЧС, а Филиппов с ноября 2020-го — ростовским.