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Политика ,  
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«РИА Новости» узнало об увольнении восьми генералов силовых ведомств

С должностей уволены, в частности, руководители ростовского и подмосковного главков МЧС, главы управлений СК по Бурятии и Ставропольскому краю, а также замдиректора департамента оперативного управления МЧС

Александр&nbsp;Молчанов
Игорь Иванов
Вячеслав&nbsp;Сухоруков
Сергей Полетыкин
Сергей Филиппов
Александр&nbsp;Молчанов
Игорь Иванов
Вячеслав&nbsp;Сухоруков
Сергей Полетыкин
Сергей Филиппов
Александр Молчанов
(Фото: МЧС Амурской области)
Игорь Иванов
(Фото: СУ СК России по Ставропольскому краю)
Вячеслав Сухоруков
(Фото: СУ СК России по Республике Бурятия)
Сергей Полетыкин
(Фото: ГУ МЧС России по Московской области)
Сергей Филиппов
(Фото: ГУ МЧС России по Ростовской области)

Восемь генералов силовых ведомств, в том числе МЧС, Следственного комитета и Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН), освобождены от должностей, передает «РИА Новости» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Как сообщил собеседник агентства, с постов сняли в том числе:

  • замдиректора департамента оперативного управления МЧС генерал-майора Александра Молчанова;
  • руководителя управления Следственного комитета по Ставропольскому краю генерал-майора юстиции Игоря Иванова;
  • руководителя управления СК по Бурятии генерал-майора юстиции Вячеслава Сухорукова;
  • начальника подмосковного главка МЧС генерал-лейтенанта внутренней службы Сергея Полетыкина;
  • главу управления МЧС по Ростовской области генерал-лейтенанта внутренней службы Сергея Филиппова.

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В пресс-службах управлений МЧС по Ростовской и Московской областям подтвердили РБК, что Филиппов и Полетыкин освобождены от должностей.

РБК обратился за комментарием в СК и управление ведомства по Ставропольскому краю.

Руководителей главков СК и МЧС, согласно федеральному законодательству, назначает президент России.

Молчанов занимал должность с февраля 2020 года, Иванов — с мая 2022-го. Сухоруков возглавил бурятский главк СК в ноябре 2019-го. Полетыкин с апреля 2014 года руководил подмосковным главком МЧС, а Филиппов с ноября 2020-го — ростовским.

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Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина, Елена Степанова Елена Степанова
МЧС Следственный комитет ФСИН новости увольнения
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