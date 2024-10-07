«РИА Новости» узнало об увольнении восьми генералов силовых ведомств
Восемь генералов силовых ведомств, в том числе МЧС, Следственного комитета и Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН), освобождены от должностей, передает «РИА Новости» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
Как сообщил собеседник агентства, с постов сняли в том числе:
- замдиректора департамента оперативного управления МЧС генерал-майора Александра Молчанова;
- руководителя управления Следственного комитета по Ставропольскому краю генерал-майора юстиции Игоря Иванова;
- руководителя управления СК по Бурятии генерал-майора юстиции Вячеслава Сухорукова;
- начальника подмосковного главка МЧС генерал-лейтенанта внутренней службы Сергея Полетыкина;
- главу управления МЧС по Ростовской области генерал-лейтенанта внутренней службы Сергея Филиппова.
В пресс-службах управлений МЧС по Ростовской и Московской областям подтвердили РБК, что Филиппов и Полетыкин освобождены от должностей.
РБК обратился за комментарием в СК и управление ведомства по Ставропольскому краю.
Молчанов занимал должность с февраля 2020 года, Иванов — с мая 2022-го. Сухоруков возглавил бурятский главк СК в ноябре 2019-го. Полетыкин с апреля 2014 года руководил подмосковным главком МЧС, а Филиппов с ноября 2020-го — ростовским.
Бывшего зама Шойгу обвинили в хищении при поставках паромов в Крым
Средние ставки по ипотеке в России обновили рекорды
Наличие ОСАГО начнут проверять по дорожным камерам
СМИ узнали подробности отношений Дурова и Болгар
В Феодосии ввели режим ЧС из-за пожара на нефтебазе
ВГТРК подверглась хакерской атаке
С 1 октября увеличился утильсбор. Что будет с ценами на авто?
Что определяет цену на водку в России
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов