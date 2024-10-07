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Война Израиля с ХАМАС ,  
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У посольства Израиля в Копенгагене вновь произошел взрыв

Сюжет
Война Израиля с ХАМАС
Власти изучают, связано ли ЧП с предыдущими взрывами 2 октября. Разведслужбы считают, что за нападениями может стоять преступная группировка, сотрудничающая с Ираном
Фото: Ritzau Scanpix / Reuters
Фото: Ritzau Scanpix / Reuters

Недалеко от посольства Израиля в районе Хеллеруп в Копенгагене прозвучал взрыв, передает TV2 со ссылкой на полицию. О пострадавших не сообщается.

Инцидент случился в годовщину нападения ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года.

Инспектор полиции Трине Мёллер сообщила, что правоохранительные органы изучают, связано ли ЧП с прошлыми взрывами, которые произошли возле здания дипмиссии 2 октября, но пока каких-либо подтверждений нет.

У посольства Израиля в пригороде Копенгагена прогремели два взрыва
Общество
Фото:Francis Joseph Dean / Dean Pictures / Global Look Press

На прошлой неделе по подозрению в причастности к взрывам были арестованы двое граждан Швеции в возрасте 16 и 19 лет, писала Aftonbladet. По данным властей, один из молодых людей сначала устроил стрельбу возле израильского посольства в Стокгольме, а затем отправился на поезде в Копенгаген, чтобы напасть на дипмиссию в этом городе.

Шведская разведывательная служба Sapo не исключила, что за произошедшим стоит преступная группировка «Фокстрот», которую возглавляет Рава Маджид, шведский гражданин курдского происхождения. Власти считают, что его завербовал Иран «для совершения актов насилия».

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Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Дания Копенгаген Израиль посольство взрыв
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