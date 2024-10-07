Власти сообщили о падении обломков ракет в трех районах Киева
По предварительным данным, обломок ракеты упал в Соломенском районе Киева, сообщил в телеграм-канале мэр города Виталий Кличко.
«По предварительной информации, обломок ракеты упал в Соломенском районе города. Все службы направляются на место», — написал он. Глава киевской городской администрации Сергей Попко уточнил, что разрушений и пострадавших нет.
Несколькими минутами ранее Кличко сообщил о работе ПВО над городом. На тот момент в Киеве была объявлена воздушная тревога. Ее сигналы звучали в течение получаса — примерно с 8:30 до 9:00 мск. «Суспiльне» и «РБК Украина» сообщили о взрывах в городе.
Соломенский район расположен в западной части Киева на правом берегу Днепра.
Позднее в городской администрации сообщили, что обломки также упали в Голосеевском районе Киева, который соседствует с Соломенским. Разрушений и пострадавших нет, добавили в администрации. Кличко также сообщил о падении обломков в Шевченковском районе.
По данным «Суспiльне» и «РБК Украина», взрывы также звучали в Хмельницкой области, последнее издание уточняет, что они раздались в районе Староконстантинова. Там расположен военный аэродром.
Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.
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