В Киеве прогремел взрыв
В Киеве сработала ПВО, заявил мэр Виталий Кличко в телеграм-канале. Он призвал жителей находиться в укрытиях.
О работе ПВО также сообщили в Киевской областной военной администрации.
«Суспільне» передает, что в украинской столице был слышен взрыв.
За последние два часа в Киеве дважды объявлялась воздушная тревога.
Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.
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