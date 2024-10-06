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Военная операция на Украине ,  
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В Киеве прогремел взрыв

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Военная операция на Украине

В Киеве сработала ПВО, заявил мэр Виталий Кличко в телеграм-канале. Он призвал жителей находиться в укрытиях.

О работе ПВО также сообщили в Киевской областной военной администрации.

«Суспільне» передает, что в украинской столице был слышен взрыв.

За последние два часа в Киеве дважды объявлялась воздушная тревога.

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